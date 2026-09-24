Животных на 5 лет изолировали на острове без единого хищника: это едва ли похоже на рай на Земле

Последние несколько лет животные заперты на острове без единого хищника — казалось бы, так выглядит рай для антилоп и жирафов. В действительности оказалось, что это не совсем так.

С 2020 года остров Кресент (Crescent Island) в Кении оказался отрезанным от материка поднявшейся водой. На изолированном острове полностью отсутствуют хищники, а потому травоядные животные, от антилоп гну до жирафов, чувствуют себя здесь прекрасно. Впрочем, ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, пишет IFLScience.

В недавнем исследовании ученые посетили небольшой остров в Кении, чтобы проанализировать, как животные выживают на острове последние 5 лет без единого хищника, после того, как остров оказался отрезанным от материка. Оказалось, что отсутствие хищников — это не рай, где травоядные могут жить без стресса и страха перед внезапным нападением. Ученые выяснили, что подобная изоляция порождает свои проблемы.

Отметим, что остров Кресент находится в озере Найваша, расположенном примерно в 80 км к северо-западу от Найроби. По сути, остров представляет собой край древнего вулкана и вовсе не всегда является островом — из-за колебаний уровня воды его сообщение с материком может то появляться, то исчезать.

Однако в 2020 году уровень воды поднялся, перекрыв диким животным путь с материка на остров. Спустя пять лет исследователи из Школы ветеринарной медицины Университета Сент-Джордж (Канада) посетили остров, чтобы оценить, как это повлияло на животных, многие из которых не могут перебраться обратно на материк.

Результаты исследования показывают, что на острове осталось очень мало хищников: в основном это большеухие лисицы и чепрачные шакалы, ни один из которых не представляет угрозы для крупных травоядных. В таких условиях популяция этих крупных животных остается довольно многочисленной.

По словам авторов исследования, они обнаружили на острове обилие травоядных животных: от импал, водяных козлов, зебр, антилоп гну и долгони до жирафов и бегемотов. Некоторые из этих животных, например зебры и водяные козлы, способны покинуть остров вплавь, но другим везет меньше. В то же время жирафы решались на переправу лишь в периоды самого низкого уровня воды.

Но значит ли это, что в отсутствие хищников остров представляет собой рай для травоядных животных? Не совсем так. Дело в том, что длительное отсутствие крупных хищников, вероятно, привело к постоянной и чрезмерной нагрузке на растительность. В сочетании с невозможностью для большинства видов покинуть остров это вызвало масштабную деградацию растительного покрова и вынудило прибегать к дополнительной подкормке животных.

В долгосрочной перспективе, по мнению ученых, чрезмерный выпас и отсутствие времени на восстановление растительности может привести к тому, что условия на острове стану неприемлемыми для выживания животных.

Ученые также обнаружили, что газели на острове страдают от неустановленного заболевания. Вскрытие одной из особей выявило повреждения тканей легких и печени, характерные для инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma mycoides. Этот патоген обычно поражает овец и коз, однако для подтверждения диагноза дополнительные анализы не проводились. Ситуация вызывает тревогу, но ученые полагают, что ее все еще можно взять под контроль.

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