Тварин на 5 років ізолювали на острові, де не було жодного хижака: це навряд чи схоже на рай на Землі

Останні кілька років тварини перебувають на острові, де немає жодного хижака — здавалося б, це справжній рай для антилоп і жирафів. Насправді виявилося, що це не зовсім так.

З 2020 року острів Кресент (Crescent Island) у Кенії опинився відрізаним від материка через підняття рівня води. На ізольованому острові повністю відсутні хижаки, а тому травоїдні тварини, від антилоп гну до жирафів, почуваються тут чудово. Втім, ситуація не така однозначна, як може здатися на перший погляд, пише IFLScience.

У недавньому дослідженні вчені відвідали невеликий острів у Кенії, щоб проаналізувати, як тварини виживають на острові протягом останніх 5 років без жодного хижака, після того як острів опинився відрізаним від материка. Виявилося, що відсутність хижаків — це не рай, де травоїдні можуть жити без стресу та страху перед раптовим нападом. Вчені з’ясували, що така ізоляція породжує свої проблеми.

Зазначимо, що острів Кресент розташований у озері Найваша, яке знаходиться приблизно за 80 км на північний захід від Найробі. По суті, острів являє собою край стародавнього вулкана і зовсім не завжди є островом — через коливання рівня води його зв'язок з материком може то з'являтися, то зникати.

Однак у 2020 році рівень води піднявся, перекривши диким тваринам шлях з материка на острів. Через п’ять років дослідники зі Школи ветеринарної медицини Університету Сент-Джордж (Канада) відвідали острів, щоб оцінити, як це вплинуло на тварин, багато з яких не можуть повернутися на материк.

Результати дослідження показують, що на острові залишилося дуже мало хижаків: переважно це великовухі лисиці та чепрачні шакали, жоден із яких не становить загрози для великих травоїдних. У таких умовах популяція цих великих тварин залишається досить численною.

За словами авторів дослідження, вони виявили на острові велику кількість травоїдних тварин: від імпал, водяних козлів, зебр, антилоп гну та довгоногих до жирафів і бегемотів. Деякі з цих тварин, наприклад зебри та водяні козли, здатні покинути острів, перепливаючи його, але іншим пощастило менше. Водночас жирафи наважувалися на переправу лише в періоди найнижчого рівня води.

Але чи означає це, що за відсутності хижаків острів є раєм для травоїдних тварин? Не зовсім так. Справа в тому, що тривала відсутність великих хижаків, ймовірно, призвела до постійного й надмірного навантаження на рослинність. У поєднанні з неможливістю для більшості видів покинути острів це спричинило масштабну деградацію рослинного покриву та змусило вдаватися до додаткового підгодовування тварин.

У довгостроковій перспективі, на думку вчених, надмірний випас та відсутність часу на відновлення рослинності можуть призвести до того, що умови на острові стануть неприйнятними для виживання тварин.

Вчені також виявили, що газелі на острові страждають від невідомого захворювання. Розтин однієї з особин виявив ушкодження тканин легенів і печінки, характерні для інфекції, спричиненої бактерією Mycoplasma mycoides. Цей патоген зазвичай уражає овець і кіз, однак для підтвердження діагнозу додаткові аналізи не проводилися. Ситуація викликає занепокоєння, але вчені вважають, що її все ще можна взяти під контроль.

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