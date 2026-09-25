Хвору білуху заразили вірусом, щоб врятувати: раніше такий метод не застосовувався (фото)

Ветеринарам довелося проявити винахідливість, коли антибіотики не допомогли впоратися з хронічним захворюванням.

Пневмонія — поширене захворювання серед китів і дельфінів. У 11-річної білухи на ім’я Джетта, яка утримується в океанаріумі "Містик" у штаті Коннектикут, розвинулася хронічна пневмонія, спричинена штамом кишкової палички, стійким до багатьох видів антибіотиків, пише Popular Science.

Ветеринари спробували вилікувати білуху за допомогою потужних антибіотиків, однак вони виявилися неефективними. У результаті фахівці океанаріуму та Університету Флориди вдалися до чогось нового — розробили курс лікування бактеріофагами. Для лікування Джетти були підібрані фаги, спрямовані саме на той штам, який спричинив інфекцію. Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли вчені застосували віруси, що знищують бактерії, для лікування білухи, яка страждає від інфекції, стійкої до лікарських препаратів.

За словами старшого ветеринара океанаріуму Моллі Мартоні, кити, дельфіни та тюлені, як у дикій природі, так і в неволі, особливо схильні до інфекцій, спричинених грамнегативними бактеріями. Ця група патогенів відома тим, що її вкрай важко лікувати антибіотиками. Ситуація ускладнюється тим, що більшість наземних ссавців частіше стикаються з грампозитивними інфекціями, для лікування яких існує ширший спектр препаратів. У результаті морські ссавці набагато частіше страждають від інфекцій, стійких до дії багатьох ліків.

Ветеринари вперше застосували небулайзер для лікування білухи Фото: Mystic Aquarium

Ветеринари застосовували препарат різними способами, зокрема за допомогою небулайзера. Для цього білуху привчили підпливати до краю басейну тричі на день і глибоко вдихати через небулайзер, сконструйований спеціально для дихальних шляхів ссавця. Лікування Джетти проводилося понад рік тому. З того часу фахівці, які спостерігають за твариною, не виявили ані ознак рецидиву, ані будь-яких побічних ефектів від терапії бактеріофагами.

За словами Мартоні, терапія бактеріофагами не є чимось особливим у медицині. Ця стратегія також застосовується в експериментальному порядку під час лікування людей. Однак випадок Джетти став унікальним завдяки способу введення препарату: введення фагів шляхом небулізації виявилося надзвичайно ефективним і не спричинило жодного стресу у тварини. Більше того, вчені тепер розглядають можливість застосування цього методу для лікування людей.

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