Хвору білуху заразили вірусом, щоб врятувати: раніше такий метод не застосовувався (фото)
Ветеринарам довелося проявити винахідливість, коли антибіотики не допомогли впоратися з хронічним захворюванням.
Пневмонія — поширене захворювання серед китів і дельфінів. У 11-річної білухи на ім’я Джетта, яка утримується в океанаріумі "Містик" у штаті Коннектикут, розвинулася хронічна пневмонія, спричинена штамом кишкової палички, стійким до багатьох видів антибіотиків, пише Popular Science.
Ветеринари спробували вилікувати білуху за допомогою потужних антибіотиків, однак вони виявилися неефективними. У результаті фахівці океанаріуму та Університету Флориди вдалися до чогось нового — розробили курс лікування бактеріофагами. Для лікування Джетти були підібрані фаги, спрямовані саме на той штам, який спричинив інфекцію. Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли вчені застосували віруси, що знищують бактерії, для лікування білухи, яка страждає від інфекції, стійкої до лікарських препаратів.
За словами старшого ветеринара океанаріуму Моллі Мартоні, кити, дельфіни та тюлені, як у дикій природі, так і в неволі, особливо схильні до інфекцій, спричинених грамнегативними бактеріями. Ця група патогенів відома тим, що її вкрай важко лікувати антибіотиками. Ситуація ускладнюється тим, що більшість наземних ссавців частіше стикаються з грампозитивними інфекціями, для лікування яких існує ширший спектр препаратів. У результаті морські ссавці набагато частіше страждають від інфекцій, стійких до дії багатьох ліків.
Ветеринари застосовували препарат різними способами, зокрема за допомогою небулайзера. Для цього білуху привчили підпливати до краю басейну тричі на день і глибоко вдихати через небулайзер, сконструйований спеціально для дихальних шляхів ссавця. Лікування Джетти проводилося понад рік тому. З того часу фахівці, які спостерігають за твариною, не виявили ані ознак рецидиву, ані будь-яких побічних ефектів від терапії бактеріофагами.
За словами Мартоні, терапія бактеріофагами не є чимось особливим у медицині. Ця стратегія також застосовується в експериментальному порядку під час лікування людей. Однак випадок Джетти став унікальним завдяки способу введення препарату: введення фагів шляхом небулізації виявилося надзвичайно ефективним і не спричинило жодного стресу у тварини. Більше того, вчені тепер розглядають можливість застосування цього методу для лікування людей.
Інші новини науки
- Формула щастя: вчені з’ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині
- Мозок людини старіє двома великими стрибками: у якому віці це відбувається