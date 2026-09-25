Мозок людини старіє двома великими стрибками: у якому віці це відбувається

Нове дослідження показало, що мозок людини зазнає змін двічі протягом усього життя.

У новому масштабному дослідженні вчені вивчили понад 1,3 мільйона клітин мозку, отриманих від донорів віком від немовлят до 97 років. Це дозволило вченим скласти карту префронтальної кори — ділянки, що відповідає за прийняття рішень та формування спогадів, пише Daily Mail.

Вчені виявили, що людський мозок протягом усього життя зазнає двох значних структурних змін: перша — у 24 роки, коли він досягає зрілості, друга — у 60 років, коли ознаки старіння стають помітними.

За словами співавтора дослідження, доктора Кірана Гірдхара з Медичної школи Ікана при лікарні Маунт-Сінай, новий атлас префронтальної кори є найважливішим довідковим матеріалом для розуміння процесу здорового старіння мозку на молекулярному рівні.

Зразки тканин мозку, використані в дослідженні Фото: Hui Yang

Дослідники з'ясували, що в дитинстві та підлітковому віці склад різних клітин мозку швидко змінювався у міру формування нових нейронних зв'язків та реорганізації мозкових структур. Однак приблизно у 24 роки настає перший переломний момент, коли темпи цих змін різко знижуються.

Далі стан префронтальної кори залишається відносно стабільним аж до 6-річного віку. Однак після 60 років людський мозок знову починає змінюватися, а клітини, що відповідають за підтримку та захист мозкових тканин, стають набагато активнішими.

Зазначимо, що це відкриття було зроблено в рамках амбітного проєкту, метою якого є створення безпрецедентно детальної карти людського мозку. У ході дослідження вчені проаналізували клітини майже 1500 зразків мозку, отриманих від донорів, шукаючи найдрібніші ознаки старіння та захворювань.

Аналізуючи генетичний матеріал, вченим вдалося визначити, які гени є активними, та зрозуміти, які функції виконують клітини на різних етапах нашого життя. У результаті вдалося виявити три чіткі періоди активності:

етап бурхливого розвитку в дитинстві;

період стабільності у дорослому віці;

низку змін на молекулярному рівні, що супроводжують процес старіння.

Отримані дані збігаються з результатами дослідження, опублікованого минулого року вченими з Кембриджського університету, які порівняли тисячі знімків мозку людей різного віку. Вченим вдалося встановити, що в дитинстві мозок активно перебудовує свої зв’язки, а до 32 років набуває більш впорядкованої та ефективної структури, стаючи стабільним.

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