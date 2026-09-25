Мозг человека стареет в два больших скачка: в каком возрасте это происходит

Новое исследование показало, что мозг человека претерпевает изменения дважды за всю жизнь.

В новом масштабном исследовании ученые изучили более 1,3 миллиона клеток мозга, полученных от доноров в возрасте от младенчества до 97 лет. Это позволило ученым составить карту префронтальной коры — области, отвечающей за принятие решений и формирование воспоминаний, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что человеческий мозг за всю жизнь претерпевает два крупных структурных изменений: первое — в 24 года, когда он достигает зрелости, второе — в 60 лет, когда признаки старения становятся заметными.

По словам соавтора исследования, доктора Кирана Гирдхара из Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай, новый атлас префронтальной коры служит важнейшим справочным материалом для понимания процесса здорового старения мозга на молекулярном уровне.

Образцы тканей мозга, использованные в исследовании Фото: Hui Yang

Исследователи выяснили, что в младенчестве и подростковом возрасте состав различных клеток мозга быстро менялся по мере того, как формировались новые нейронные связи и происходила реорганизация мозговых структур. Однако в районе 24 лет наступает первая поворотная точка, когда темпы этих изменений резко снижаются.

Далее состояние префронтальной коры остается относительно стабильным вплоть до 6-летия. Однако после 60 лет человеческий мозг вновь начинает меняться, а клетки, отвечающие за поддержание и защиту мозговых тканей, становятся гораздо более активными.

Отметим, что открытие было сделано в рамках амбициозного проекта, цель которого — создание беспрецедентно детальной карты человеческого мозга. В ходе исследования ученые проанализировали клетки почти 1500 образцов мозга, полученных от доноров, выискивая тонкие признаки старения и заболеваний.

Анализируя генетический материал, ученым удалось определить, какие гены активны, и понять, какие функции выполняют клетки на разных этапах нашей жизни. В результате удалось выявить три четких периода активности:

этап бурного развития в детстве;

период стабильности во взрослом возрасте;

ряд изменений на молекулярном уровне, сопровождающих процесс старения.

Полученные данные перекликаются с результатами исследования, опубликованного в прошлом году учеными из Кембриджского университета, которые сравнили тысячи снимков мозга людей разного возраста. Ученым удалось установить, что в детстве мозг активно перестраивает свои связи, а к 32 годам приобретает более упорядоченную и эффективную структуру, становясь стабильным.

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