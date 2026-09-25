Тепер ми знаємо напевно: собаки справді розуміють голос господаря

Нещодавнє дослідження нарешті підтвердило, що наші улюбленці обробляють мову так само, як і люди, і справді розуміють голос господаря.

Вчені нарешті підтвердили те, що багато власників собак і так знали: собаки дійсно розуміють голос свого господаря. У новому дослідженні вчені виявили, що мозок собак обробляє мовлення таким чином, який раніше спостерігався лише у людей, пише Daily Mail.

Результати нового дослідження також показали, що наші улюбленці здатні використовувати приголосні звуки для поділу потоку звуків на окремі слова. Цікаво, що досі ця схильність до сприйняття приголосних спостерігалася лише у людей. Її також не фіксували у приматів, які генетично набагато ближчі до нас, ніж собаки.

За словами першого автора дослідження Атілли Андіча з Університету імені Лоранда Етвеша, результати їхньої спільної з колегами роботи свідчать про те, що налаштування мозку на сприйняття мови, зокрема й схильність до сприйняття приголосних, не вимагає наявності вроджених механізмів або притаманних людині мовних здібностей. Натомість для зміни роботи мозку та появи характеристик обробки інформації, що раніше були властиві лише людям, може бути достатньо регулярного впливу мовлення. Більше того, це справедливо навіть для видів, еволюційно віддалених від людей.

У ході дослідження вчені порівняли реакцію мозку двох десятків людей і двох десятків собак на мовлення. За словами провідної авторки дослідження Болгарки Морваї, раніше вважалося, що для формування переваги щодо приголосних звуків необхідні унікальні людські мовні здібності, а от у інших видів такої переваги бути не повинно.

Результати аналізу показали, що представники обох видів краще розпізнавали структуру слів, коли вона визначалася приголосними, а не голосними звуками. Автори зазначають, що це перший доказ того, що схильність до сприйняття приголосних може виникати в мозку не тільки у людей, а й у інших видів.

Цікаво, що у собак, які виросли в притулках або на вулиці в перші місяці життя, формувалася така сама виражена "схильність до сприйняття приголосних", як і у домашніх улюбленців. Це дозволяє припустити, що для формування в мозку схожих стратегій обробки інформації може бути достатньо простого, тривалого сприйняття мови.

Дослідження також показало, що люди здатні розпізнавати слова, які визначаються за патернами голосних звуків. Коли структуру слова визначають приголосні, люди справляються з цим завданням менш успішно. Водночас собаки з цим завданням не впоралися — простіше кажучи, люди краще справляються з освоєнням несподіваних або незвичних мовних закономірностей.

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