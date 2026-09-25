Зуб капібари виявили у несподіваному місці: що водолюбні тварини забули посеред пустелі

У недавньому дослідженні вчені виявили скам'янілі останки водолюбної капібари в одному з найпосушливіших регіонів Землі — це відкриття здивувало команду.

Пустеля Атакама в Чилі — один із найпосушливіших регіонів на Землі; майже вся та небагато вологи, що тут є, надходить у пустелю разом із туманами, які приходять з боку Тихого океану. Саме тому вчені найменше очікували зустріти тут капібар — величезних водолюбних гризунів, які стали популярними по всьому світу, пише Science Alert.

Можна подумати, що батьківщиною капібар є Японія, але їхня справжня батьківщина — Південна Америка. Тут тварини мешкають на заболочених територіях басейну Амазонки і зустрічаються у всіх країнах континенту, за винятком Чилі: від решти материка Атакаму фактично відокремлює гірський ланцюг Анд.

За словами вчених, капібари харчуються водяними рослинами та травою, що росте на берегах водойм. Вони також мігрують уздовж річок і струмків групами до 20 особин. Однак, де б не перебували капібари, вони нерозривно пов’язані з водою — саме тому палеонтологи були вкрай здивовані, виявивши в пустелі Атакама фрагмент зуба капібари, що жила 8,8 мільйона років тому. Зазначимо, що це найдавніше свідчення присутності капібар у Чилі та одна з найстаріших знахідок решток цих тварин у світі.

За словами вчених, знайдений зуб — це частина третього верхнього корінного зуба, який належав вимерлому виду Cardiatherium, доісторичним родичам сучасних капібар, яких ми знаємо сьогодні.

Крупні плани викопного зуба капібари Фото: Scientific Reports

Відомо, що зуб було виявлено у відкладах неогенового періоду в пустелі Атакама — скам’янілість була втиснута в пісковик. За словами провідної авторки дослідження, фахівчині в галузі наук про Землю з Університету Арізони Прісцилли Мартінес, виявити зуб стародавньої капібари там, де сьогодні розташоване одне з найпосушливіших місць у світі, здається чимось неймовірним. Всупереч припущенням про те, що Атакама є пустелею вже 40 мільйонів років, знайдений викопний зуб капібари доповнює картину, згідно з якою в епоху пізнього міоцену цей регіон був процвітаючою екосистемою з високою вологістю.

Дослідники також виявили у відкладах крихітні частинки кремнезему, що свідчить про те, що в минулому на цій території росли рослини, які поглинали ґрунтові води. Тип фітолітів, виявлених поруч із зубом капібари, вказує на наявність пальм, імбирних та інших квіткових рослин. Вчені вважають, що така рослинність є доказом того, що в південній частині Атаками в минулому існували постійні прісноводні водойми.

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