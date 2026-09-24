Ноїв ковчег нарешті знайдено через 4300 років: вчені впевнені на 100% (фото)

Дослідники заявили, що місцезнаходження Ноєвого ковчега нарешті підтверджено на 100% — глибоко під землею виявлено вражаючу споруду рукотворного походження.

Високо в горах Туреччини було виявлено загадкове утворення у формі човна — раніше деякі дослідники припускали, що воно може бути залишками Ноєвого ковчега. Втім, доказів цього не було. Тепер, у новому дослідженні, міжнародна група вчених, які вивчають формацію Дурупинар неподалік від гори Арарат, заявляє, що через 4300 років місцезнаходження Ноєвого ковчега нарешті підтверджено зі 100% впевненістю, пише Daily Mail.

Команда провела радіолокаційне сканування та виявила на різних глибинах структурні шари, прямі лінії, перетини під прямим кутом і великі порожнини. Більше того, автори дослідження зазначають, що сканування підтвердило наявність потенційних камер, коридорів і тунелів, а також потужного підземного шару, розділеного на три частини. Зазначимо, що цю особливість порівнюють із біблійним твердженням, що ковчег був побудований із трьома палубами.

Подальші дослідження з використанням інфрачервоної термографії (ІЧТ) можуть виявити під шаром ґрунту корпус корабля Фото: Noah's Ark Scans

Під час буріння з відбором керна також було виявлено шар, багатий на органічний матеріал — вчені проводять аналіз, щоб з’ясувати, чи містить він залишки розкладеної деревини. У результаті вчені запевняють, що їм на 100% вдалося довести, що пагорб — це не природне геологічне утворення, а рукотворний об’єкт.

За словами незалежного дослідника Ендрю Джонса, засновника проєкту Noah's Ark Scans, який вивчає цей район протягом останніх 30 років, ані останнє радіолокаційне сканування, ані буріння всередині формації не виявили наявності вапняку чи твердої корінної породи. Ці дані спростовують теорію про те, що даний об’єкт є блоком вапняку, якому льодовики та вивітрювання надали форму човна після його спуску зі схилу гори. Це також спростовує гіпотезу про те, що це корінна порода, навколо якої накопичився мул.

Дослідники вважають, що це можуть бути приміщення, в яких на ковчезі утримувалися тварини Фото: Noah’s Ark Scans

Втім, сам Джонс стверджує, що нові дані не дають змоги зі 100% вірогідністю стверджувати, що ця формація неодмінно є тим самим біблійним Ноєвим ковчегом. Так чи інакше, все, що сьогодні можуть стверджувати вчені, — пагорб не є геологічним утворенням. Джонс також додав, що він твердо переконаний, що формація Дурупинар — це поховані залишки Ноєвого ковчега, і результати останнього сканування надають нові переконливі докази.

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