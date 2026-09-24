У Шотландії знайшли 700-річний скелет: травми свідчили про те, що його збив автомобіль

Під час розкопок у замку Стерлінг у Шотландії археологи виявили дев'ять середньовічних скелетів, похованих під підлогою каплиці.

Радіовуглецевий аналіз дав знахідкам дату приблизно 1300 року, що дозволило припустити причину поховання всередині каплиці: облогу, яка не давала людям вийти назовні. Облога Стерлінга, розпочата Едуардом I у 1304 році, стала одним із найжорстокіших епізодів такого роду в історії цих земель, пише Popular Science.

На більшості скелетів, знайдених у каплиці Стерлінга, були сліди травм, характерних для жертв облоги: рубані рани від мечів, тупі травми та пошкодження, типові для рукопашного бою.

Але один із цих скелетів вирізнявся своїми травмами. Так званий "Скелет № 150" виявився справжньою загадкою: у ньому нарахували понад 150 переломів. Череп був роздроблений на 61 фрагмент, стегнові кістки були буквально розбиті на друзки, а на ребрах і плечі — десятки дивних зигзагоподібних переломів.

У недавньому дослідженні вчені вирішили поставити крапку в цій справі. За допомогою сучасних методів візуалізації та судово-медичного аналізу вони довели, що всі ушкодження були завдані бідолазі ще за життя. Далі характер травм порівняли з падінням з висоти, ударами копит та іншими причинами, але жодна з них не підійшла.

Пошкодження скелета найбільше нагадували наслідки зіткнення з поїздом або автомобілем.

Очевидно, що в Середньовіччі не було ні поїздів, ні автомобілів, але були требушети. Ці облогові знаряддя призначалися для руйнування стін замків та інших споруд. Дослідники вважають, що якби масивний снаряд требушета, що летить з величезною швидкістю, випадково зачепив людину, наслідки були б схожими на ДТП.

Відомо, що протягом довгих місяців облоги замок Стерлінга обстрілювали з катапульт і требушетів. Вчені дійшли висновку, що саме одна з цих зброї й стала причиною загибелі бідолахи. До того ж, поховання скелета всередині замку вказує на те, що облога тривала деякий час після його смерті.

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