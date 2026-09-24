В Шотландии нашли 700-летний скелет: травмы говорили о том, что его сбил автомобиль

Во время раскопок в замке Стерлинг, Шотландия археологи обнаружили девять средневековых скелетов, похороненных под полом часовни.

Радиоуглеродный анализ датировал находки примерно 1300 годом, что позволило предположить причину захоронения внутри часовни: осаду, не позволявшую людям выходить наружу. Осада Стерлинга, предпринятая Эдуардом I в 1304 году, стала одним из самых жестоких эпизодов подобного рода в истории этих земель, пишет Popular Science.

На большинстве скелетов, найденных в часовне Стерлинга, были следы травм, характерных для жертв осады: рубленые раны от мечей, тупые травмы и повреждения, типичные для рукопашного боя.

Но один из этих скелетов отличался своими травмами. Так называемый “Скелет № 150” оказался настоящей загадкой: в нем насчитали более 150 переломов. Череп был раздроблен на 61 фрагмент, бедренные кости были буквально разбиты вдребезги, а на ребрах и плече – десятки странных зигзагообразных переломов.

В недавнем исследовании ученые решили поставить точку в этом деле. С помощью современных методов визуализации и судебно-медицинского анализа они доказали, что все повреждение были нанесены бедолаге еще при жизни. Далее характер травм сравнили с падением с высоты, ударами копыт и другими причинами, но ни одна из них не подошла.

Повреждения скелета больше всего напоминали результаты столкновения с поездом или автомобилем.

Очевидно, что в Средневековье никаких поездов и машин не было, но были требушеты. Эти осадные орудия предназначались для разрушения стен замков и других конструкций. Исследователи считают, что если бы массивный снаряд требушета, летящий на огромной скорости, случайно зацепил человека, последствия были бы похожи на ДТП.

Известно, что в течение долгих месяцев осады, замок Стерлинга обстреливали из катапульт и требушетов. Ученые пришли к выводу, что одно из этих орудий и погубило беднягу. К тому же, захоронение скелета внутри замка указывает на то, что осада продолжалась некоторое время после его смерти.

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