Ноев ковчег наконец найден спустя 4300 лет: ученые уверены на 100% (фото)

Исследователи заявили, что местонахождение Ноева ковчега наконец-то подтверждено на 100% — глубоко под землей обнаружена поразительная конструкция рукотворного происхождения.

Высоко в горах Турции было обнаружено загадочное образование в форме лодки — ранее некоторые исследователи полагали, что оно может представлять собой остатки Ноева ковчега. Впрочем, доказательств не было. Теперь, в новом исследовании международная группа ученых, зучающих формацию Дурупынар недалеко от горы Арарат, заявляет, что спустя 4300 лет местонахождение Ноева ковчега наконец подтверждено со 100% уверенностью, пишет Daily Mail.

Команда провела радиолокационное сканирование и обнаружила на различных глубинах структурные слои, прямые линии, пересения под прямым углом и обширные полости. Более того, авторы исследования отмечают, что сканирование подтвердило наличие потенциальных камер, коридоров и туннелей, а также мощного подземного слоя, разделенного на три части. Отметим, что эту особенность сравнивают с библейским утверждение, что ковчег был построен с тремя палубами.

Дальнейшие исследования с использованием инфракрасной термографии (ИКТ) могут выявить под слоем почвы корпус корабля Фото: Noah's Ark Scans

В ходе бурения с извлечением керна также был обнаружен слой, богатый органическим материалом — ученые проводят анализ, чтобы выяснить, содержит ли он остатки разложившейся древесины. В результате ученые уверяют, что им на 100% удалось доказать, что холм — не природное геологическое образование, а рукотворный объект.

По словам независимого исследователя Эндрю Джонса, основателя проекта Noah's Ark Scans, который изучает этот район последние 30 лет, последнее ни радиолокационное сканирование, ни бурение внутри формации не выявили наличия известняка или твердой коренной породы. Эти данные опровергают теорию о том, что данный объект является блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки после его спуска со склона горы. Это также опровергает гипотезу о том, что это коренная порода, вокруг которой наслоился ил.

Исследователи полагают, что это могут быть помещения, в которых на ковчеге содержались животные Фото: Noah’s Ark Scans

Впрочем, сам Джонс утверждает, что новые данные не позволяют со 100% вероятностью утверждать, что формация непременно является тем самым библейским Ноевым ковчегом. Так или иначе, все, что сегодня могут утверждать ученые — холм не является геологическим образованием. Джонс также добавил, что он твердо убежден, что формация Дурупынар — это погребенные остатки Ноева ковчега, и результаты последнего сканирования предоставляют новые убедительные доказательства.

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