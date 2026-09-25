Зуб капибары обнаружили в неожиданном месте: что водолюбивые животные забыли посреди пустыни

В недавнем исследовании ученые обнаружили окаменелые останки водолюбивой капибары в одном из самых засушливых регионов Земли — открытие удивило команду.

Пустыня Атакама в Чили — одно из самых засушливых регионов на Земле, почти вся скудная влага, присутствующая здесь, поступает в пустыню с туманами, приходящими со стороны Тихого океана. Именно поэтому ученые меньше всего ожидали встретить здесь капибар — огромных водолюбивых грызунов, которые стали популярными по всему земному шару, пишет Science Alert.

Можно подумать, что родиной капибар является Япония, но их настоящей родиной является Южная Америка. Здесь животные обитают на заболоченных территориях бассейна Амазонки и встречаются во всех странах континента, за исключением Чили: от остальной части материка Атакаму фактически отделяет горная цепь Анд.

По словам ученых, капибары питаются водными растениями и травой, растущей на берегах водоемов. Они также мигрируют вдоль рек и ручьев группами до 20 особей. Однако, где бы не находились капибары, они неразрывно связаны с водой — именно поэтому палеонтологи были крайне удивлены, обнаружив в пустыне Атакама фрагмент зуба капибары, жившей 8,8 миллиона лет назад. Отметим, что это древнейшее свидетельство присутствия капибар в Чили и одна из самых старых находок останков этих животных в мире.

По словам ученых, обнаруженный зуб — часть третьего верхнего коренного зуба, который принадлежал вымершему виду Cardiatherium, доисторическим родственникам современных капибар, которых мы знаем сегодня.

Крупные планы ископаемого зуба капибары Фото: Scientific Reports

Известно, что зуб был обнаружен в отложениях неогенового периода в пустыне Атакама — окаменелость была заключена в песчаник. По словам ведущего автора исследования, специалиста в области наук о Земле из Университета Аризоны Присциллы Мартинес, обнаружить зуб древней капибары там, где сегодня находится одно из самых засушливых мест в мире, кажется чем-то невероятным. Вопреки предположениям о том, что Атакама является пустыней уже 40 миллионов лет, найденный ископаемый зуб капибары дополняет картину, согласно которой в эпоху позднего миоцена этот регион представлял собой процветающую экосистему с высокой влажностью.

Исследователи также обнаружили в отложениях крошечные частицы кремнезема, что свидетельствует о том, что в прошлом на этой территории произрастали растения, поглощавшие грунтовые воды. Тип обнаруженных рядом с зубом капибары фитолитов указывает на присутствие пальм, имбирных и других цветковых растений. Ученые считают, что такая растительность служит доказательством того, что в южной части Атакамы в прошлом существовали постоянные пресноводные водоемы.

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