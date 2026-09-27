У одного з перших стародавніх людей, які покинули Африку, був лише один зуб, але він вижив (фото)

Дослідники вважають, що наш прадавній предок, який жив приблизно 1,8 мільйона років тому, вижив завдяки допомозі своїх родичів.

Задовго до того, як Homo sapiens покинули Африку й почали розселятися по світу, наші давні предки залишили цей континент. Серед них був індивід, який втратив усі зуби, крім одного, але зумів прожити ще кілька років, пише IFLScience.

Найдавніші свідчення присутності гомінідів (група, до якої входять Homo sapiens, горили, шимпанзе та вимерлі предки людини) за межами Африки виявлено в Дманісі (Грузія). Там було знайдено кілька черепів стародавніх людей віком приблизно 1,8 мільйона років. Одні вчені вважають, що це представники Homo erectus, інші припускають, що це представники виду Homo georgicus.

Ще у 2005 році археологи продемонстрували добре збережений череп одного з предків людини, знайдений у Дманісі. У нього був лише один зуб. Автори дослідження дійшли висновку, що цей стародавній індивід прожив досить довго, можливо, кілька років, хоча й мав лише один зуб. Це означає, що йому було надзвичайно важко споживати їжу, адже він не міг її пережовувати.

Достеменно невідомо, яким чином цей предок сучасної людини втратив зуби. Вважається, що він міг втратити зуби через старість або якусь хворобу.

Цей беззубий індивід, можливо, належав до виду Homo erectus Фото: IFLS

Поруч із беззубим черепом археологи виявили кістки тварин зі слідами оброблення туш. Це означає, що представники цього виду вживали м’ясо. Але цей індивід не міг жувати, а отже, як вважають вчені, вижити він міг завдяки споживанню м’яких тканин, таких як кістковий мозок і головний мозок.

Також дослідники припустили, що цей індивід зміг прожити відносно довго з одним зубом завдяки зміні поведінки та значній допомозі з боку інших представників його виду.

У 2020 році дослідники поставили під сумнів висновки вчених, зроблені за 15 років до цього. Дослідження бонобо (карликового шимпанзе), який не мав жодного зуба, показало, що він зміг вижити в дикій природі кілька років. При цьому він чудово обходився без допомоги родичів і без доступу до м’яких плодів рослин.

Це означає, що деякі людиноподібні мавпи можуть змінювати стратегію харчування й отримувати необхідні поживні речовини, не пережовуючи їжу. Тому залишається незрозумілим, чи справді прадавній предок людини потребував допомоги своїх родичів і харчувався лише м’якими тканинами тварин.

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