Археологи обнаружили 2700-летнюю этрусскую гробницу, которую искали почти 150 лет

К северу от Рима археологи обнаружили гробницу внутри кургана, содержащую большое количество погребального инвентаря.

Археологи во время раскопок в древнем этрусском городе Вульчи обнаружили гробницу высокопоставленной особы. Несмотря на неоднократные попытки грабителей разграбить гробницу, в ней сохранилась большая коллекция ценных предметов: оружие, золотые и бронзовые пластины, детали колесницы, редкая пара женской обуви и полный комплект посуды. Эту гробницу искали с конца XIX века, пишет Live Science.

Еще в 1889 году археологи обнаружили этрусский погребальный курган в некрополе древнего города Вульчи, расположенного к северу от Рима. Но саму гробницу внутри кургана тогда обнаружить не удалось.

Теперь же археологи сделали это и оказалось, что гробница намного больше, чем предполагали данные прошлых исследований.

По словам ученых, обнаруженный в гробнице погребальный инвентарь, в частности, оружие, детали колесницы, золотые изделия и высококачественная керамика, свидетельствуют о том, что там был похоронена высокопоставленная особа.

Гробница была создана в VII веке до нашей эры. Археологи расчистили стены трех погребальных камер гробницы и обнаружили множество артефактов, в том числе украшения, одежду и редкую обувь.Также был обнаружен практически полный комплект посуды. Некоторые сосуды сохранили свое первоначальное расположение, пролежав под землей многие столетия.

Этрусский некрополь в Вульчи известен своими богатыми захоронениями. Тысячи подобных гробниц были обнаружены еще в XIX веке. И хотя этруски на протяжении нескольких веков господствовали в Центральной Италии, в IV веке до н. э. их цивилизация пришла в упадок под натиском растущего Рима.

Поскольку язык этрусков расшифрован лишь частично, основную информацию об этом народе ученые получают благодаря таким археологическим памятникам, как Вульчи.

Другие новости науки