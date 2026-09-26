Археологи обнаружили гробницу римской эпохи в Египте: ученым помогло греческое стихотворение (фото)

В ходе раскопок в Бир-аль-Шагали в Египте археологи обнаружили пирамидальную гробницу римского периода. Внутри они обнаружили свидетельства сосуществования нескольких культурных традиций: египетских погребальных верований, древнегреческого стихотворения и бронзовой монеты императора Константина.

Гробница расположена в древнем некрополе Мотис — столице оазиса Дахла в эпоху Птолемеев и Римской империи. По данным Верховного совета по делам древностей Египта, она принадлежала мужу и его жене, пишет Arkeonews.

Однако памятник выглядел гораздо старее, чем можно было бы предположить, учитывая его возраст. К входу в гробницу ведут 14 ступеней из песчаника, украшенного египетскими иероглифами и защитными погребальными заклинаниями. Над входом изображен крылатый солнечный диск, окруженный двумя кобрами, а за ним — архитектурный элемент, напоминающий пучок камыша.

Вход в гробницу закрывала каменная плита с изображениями, связанными с Осирисом, египетским богом мертвых. За ней располагался зал из глиняного кирпича со сводчатым потолком и двумя погребальными камерами. Над камерами возвышалось пирамидальное сооружение, придававшее гробнице её характерный вид.

Раскопки в Бир-аль-Шагале начались в 2002 году и позволили обнаружить несколько типов гробниц Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Наиболее впечатляющий религиозный образ обнаружили над входом. Археологи идентифицировали сцену, изображавшую седьмой час "Амдуаты" — древнеегипетского погребального текста, описывающего путешествие бога Солнца по подземному миру в течение ночи.

Эта находка имеет особое значение, поскольку ранее она не была зафиксирована в Бир-аль-Шагале. Сам "Амдуат" был уже древним на момент сооружения этой гробницы. Его происхождение восходит к временам Нового царства Египта, существовавшего более тысячи лет назад.

Это означает, что люди, жившие под властью Римской империи, по-прежнему использовали религиозные образы, уходящие корнями в гораздо более древнюю египетскую традицию. Однако гробница свидетельствует о том, что египетские верования были лишь частью культурного контекста.

На южной стене сооружения в форме пирамиды команда археологов обнаружила каменную погребальную стелу с фронтоном. В её центре был высечен солнечный диск, а текст под ним был написан красными чернилами 19 строками на древнегреческом языке.

Это стихотворение было посвящено человеку по имени Психтис. Исследователи предположили, что он мог быть судьёй, хотя они ещё не установили это с уверенностью. Элегию датируют концом III или началом IV века нашей эры.

Вход в гробницу закрывала каменная плита с изображениями, связанными с Осирисом, египетским богом мертвых Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Контраст внутри гробницы поражает. Вокруг входа были размещены египетские заклинания для защиты умершего, тогда как греческий стих служил для увековечения памяти одного из похороненных здесь людей.

Другие находки добавили ещё один слой: археологи обнаружили жертвенный стол из песчаника, чашу для омовения, керамические сосуды и бронзовую монету с изображением императора Константина.

Раскопки в Бир-аль-Шагали начались в 2002 году и позволили обнаружить несколько типов гробниц, в частности памятники, в которых египетские мотивы сочетались с элементами, связанными с эпохами Птолемеев и Римской империи.

Некоторые из ранних гробниц имели внутренние дворы, лестницы и алтари, связанные с погребальными обрядами. Другие имели верхние святилища, увенчанные пирамидальными сооружениями. В погребальных камерах на этом месте также сохранились египетские "Книги мертвых" наряду с греческими и римскими элементами.

Гробница расположена в древнем некрополе Мотис — столице оазиса Дахла Фото: Wikimedia Commons

Есть признаки того, что недавно обнаруженная гробница, вероятно, использовалась повторно после первоначальных захоронений. Археологи обнаружили часовню из глиняного кирпича над входом и погребальный алтарь, опирающийся на четыре квадратные колонны. Команда считает, что эти остатки могут относиться к более позднему этапу использования, хотя необходимы дальнейшие исследования.

Эта находка даёт редкую возможность увидеть, как в рамках одного погребального комплекса могли сосуществовать разные традиции. В этой гробнице греческий стих, древнеегипетские представления о загробной жизни и изображение римского императора на монете оказались в одном месте.

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