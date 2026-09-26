Окончательного ответа ученые не нашли: в Албании раскопали необычную виллу римской эпохи (фото)

На юге Албании археологи обнаружили шесть богато украшенных мозаичных полов в комплексе римской эпохи. Мозаики IV века н. э. украшены геометрическими узорами и изображениями людей, а фрагменты росписей на стенах свидетельствуют о том, что помещения были оформлены с большой тщательностью.

Находка была сделана в Кесарате во время экспедиции 2026 года в рамках совместного албанско-итальянского археологического проекта. Недавно обнаруженные мозаики свидетельствуют о том, что Кесарат был важным поселением на берегу реки Вйоса, пишет Arkeonews.

Исследования, проводившиеся на протяжении нескольких лет, показали, что этот участок был гораздо больше, чем одно-единственное римское сооружение. Археологи обнаружили многослойное поселение, относящееся преимущественно к римскому и позднеантичному периодам.

Мозаики свидетельствуют о том, что Кесарат был важным поселением на берегу реки Вйоса Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Ранее проведенные работы свидетельствуют о том, что большая римская вилла, вероятно, была частью первоначальной застройки, прежде чем здания распространились по естественному амфитеатру вокруг холма, на котором расположено современное поселение Кесарат.

Систематические исследования помогли определить масштабы археологической территории. В течение первых сезонов исследователи обследовали около 70 гектаров, зафиксировали 67 топографических единиц и выявили примерно 20 археологических памятников. В ходе исследований ученые обнаружили большое здание с термальными помещениями и следы богатых римских резиденций с мозаиками и расписными стенами.

Шесть новых полов вписываются в эту общую картину. Мозаики выполнены в нескольких цветах и сочетают геометрические узоры с изображениями людей. На стенах сохранились фрагменты расписной штукатурки, что свидетельствует о том, что отделка не ограничивалась только полами.

Мозаики выполнены в нескольких цветах и сочетают геометрические узоры с изображениями людей Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Точное назначение недавно раскопанного комплекса пока не установлено. Археологи ещё не опубликовали полное толкование этих сооружений, поэтому остаётся неясным, было ли это здание резиденцией элиты или общественным зданием.

История Кесарата уходит корнями гораздо дальше, чем римский период. В ходе раскопок в окрестностях современного поселка археологи обнаружили доисторические находки, относящиеся к позднему неолиту и бронзовому веку.

Один из участков, где были обнаружены доисторические находки, занимал площадь более трёх гектаров; там было найдено более 1 100 кремневых артефактов и сотни фрагментов керамики. Исследователи предполагают, что это может быть крупное доисторическое поселение, хотя для определения его размеров и характера необходимы дальнейшие раскопки.

Точное назначение недавно раскопанного комплекса пока не установлено Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Шесть мозаичных полов являются на сегодняшний день самым ярким визуальным свидетельством римского и позднеантичного прошлого Кесарата. Дальнейшие раскопки могут показать, как этот комплекс вписывался в общую структуру поселения и какую роль он играл в жизни долины Вйоса.

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