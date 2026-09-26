Остаточної відповіді вчені не знайшли: у Албанії розкопали незвичайну віллу римської епохи (фото)

На півдні Албанії археологи виявили шість пишно прикрашених мозаїчних підлог у комплексі римської епохи. Мозаїки IV століття н. е. прикрашені геометричними візерунками та зображеннями людей, а фрагменти розписних настінних прикрас свідчать про те, що приміщення були оформлені з великою ретельністю.

Відкриття відбулося у Кесараті під час експедиції 2026 року в рамках спільного албансько-італійського археологічного проєкту. Нещодавно виявлені мозаїки надають докази того, що Кесарат був важливим поселенням на березі річки Вйоса, пише Arkeonews.

Дослідження, що проводилися упродовж кількох років, показали, що ця ділянка була набагато більшою, ніж одна-єдина римська споруда. Археологи виявили багатошарове поселення, що датується переважно римським та пізньоантичним періодами.

Мозаїки надають докази того, що Кесарат був важливим поселенням на березі річки Вйоса Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Раніше проведені роботи свідчать про те, що велика римська вілла, ймовірно, була частиною первісного забудови, перш ніж будівлі поширилися по природному амфітеатру навколо пагорба, на якому розташоване сучасне селище Кесарат.

Систематичні обстеження допомогли виявити масштаби археологічної території. Упродовж перших сезонів дослідники обстежили близько 70 гектарів, зафіксували 67 топографічних одиниць та визначили приблизно 20 археологічних пам'яток. Під час досліджень вчені знайшли велику будівлю з термальними приміщеннями та сліди заможних римських резиденцій, що містили мозаїки та розписані стіни.

Шість нових підлог вписуються в цю загальну картину. Мозаїки виконані в декількох кольорах і поєднують геометричні візерунки з зображеннями людей. На стінах збереглися фрагменти розписаної штукатурки, що свідчить про те, що оздоблення не обмежувалося лише підлогами.

Мозаїки виконані в декількох кольорах і поєднують геометричні візерунки з зображеннями людей Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Точне призначення нещодавно розкопаного комплексу поки що не встановлено. Археологи ще не опублікували повного тлумачення цих споруд, тому залишається незрозумілим, чи була ця будівля резиденцією еліти чи громадською будівлею.

Історія Кесарата сягає набагато далі, ніж римський період. Під час обстежень навколо сучасного селища архелоги знайшли доісторичні матеріали, пов’язані з пізнім неолітом та бронзовою добою.

Одна з ділянок, де були знайдені доісторичні знахідки, займала площу понад три гектари; там було виявлено понад 1 100 крем'яних артефактів та сотні фрагментів кераміки. Дослідники припускають, що це може бути великим доісторичним поселенням, хоча для визначення його розмірів та характеру необхідні подальші розкопки.

Точне призначення нещодавно розкопаного комплексу поки що не встановлено Фото: Facebook / Vjosa – Park Kombëtar

Шість мозаїчних підлог є найяскравішим на сьогодні візуальним свідченням римського та пізньоантичного минулого Кесарата. Подальші розкопки можуть показати, як цей комплекс вписувався в загальну структуру поселення та яку роль він відігравав у житті долини Вйоса.

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