Археологи виявили гробницю римської епохи у Єгипті: вченим допоміг грецький вірш (фото)

Під час розкопок у Бір-аль-Шагалі у Єгипті археологи виявили пірамідальну гробницю римського періоду. Усередині вони знайшли свідчення співіснування кількох культурних традицій: єгипетських похоронних вірувань, давньогрецького вірша та бронзової монети імператора Костянтина.

Гробниця розташована в стародавньому некрополі Мотіс — столиці оазису Дахла в епоху Птолемеїв та Римської імперії. За даними Верховної ради з питань старожитностей Єгипту, вона належала чоловікові та його дружині, пише Arkeonews.

Проте пам`ятник виглядав набагато старішим, ніж можна було б припустити, зважаючи на його вік. До входу гробниці ведуть 14 сходинок до входу з пісковику, прикрашеного єгипетськими ієрогліфами та захисними похоронними заклинаннями. Над входом зображений крилатий сонячний диск, оточений двома кобрами, а за ним — архітектурний елемент, що нагадує пучок очерету.

Вхід до гробниці закривала кам'яна плита з зображеннями, пов'язаними з Осірісом, єгипетським богом мертвих. За нею розташовувався зал із глиняної цегли зі склепінчастою стелею та двома похоронними камерами. Над камерами височіла пірамідальна споруда, яка надавала гробниці її характерного вигляду.

Розкопки в Бір-аль-Шагалі розпочалися у 2002 році й виявили кілька типів гробниць Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Найбільш вражаючий релігійний образ виявили над входом. Археологи ідентифікували сцену, що зображала сьому годину "Амдуату" — давньоєгипетського похоронного тексту, який описує подорож бога Сонця підземним світом протягом ночі.

Ця знахідка має особливе значення, оскільки раніше її не було задокументовано в Бір-аль-Шагалі. Сам "Амдуат" був уже стародавнім на момент спорудження цієї гробниці. Його походження сягає часів Нового царства Єгипту, що існувало понад тисячу років тому.

Це означає, що люди, які жили під владою Римської імперії, все ще використовували релігійні образи, що коренилися в набагато давнішій єгипетській традиції. Однак гробниця свідчить, що єгипетські вірування були лише частиною культурного контексту.

На південній стіні споруди у формі піраміди команда археологів виявила кам'яну похоронну стелу з фронтоном. У її центрі був викарбуваний сонячний диск, а текст під ним був написаний червоним чорнилом 19 рядками давньогрецької мови.

Цей вірш був присвячений чоловікові на ім'я Психтіс. Дослідники припустили, що він міг бути суддею, хоча вони ще не встановили цю ідентифікацію з упевненістю. Елегію датують кінцем III або початком IV століття нашої ери.

Вхід до гробниці закривала кам'яна плита з зображеннями, пов'язаними з Осірісом, єгипетським богом мертвих Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Контраст усередині гробниці вражає. Навколо входу були розміщені єгипетські заклинання для захисту померлого, тоді як грецький вірш слугував для вшанування пам'яті однієї з похованих тут осіб.

Інші знахідки додали ще один шар: археологи виявили жертовний стіл із пісковику, чашу для очищення, керамічні посудини та бронзову монету із зображенням імператора Костянтина.

Розкопки в Бір-аль-Шагалі розпочалися у 2002 році й виявили кілька типів гробниць, зокрема пам'ятники, в яких поєднувалися єгипетські мотиви з елементами, пов’язаними з епохами Птолемеїв та Римської імперії.

Деякі з ранніх гробниць містили внутрішні двори, сходи та вівтарі, пов'язані з похоронними обрядами. Інші мали верхні святилища, увінчані пірамідальними спорудами. У похоронних камерах на цьому місці також збереглися єгипетські "Книги потойбіччя" поряд із грецькими та римськими елементами.

Гробниця розташована в стародавньому некрополі Мотіс — столиці оазису Дахла Фото: Wikimedia Commons

Є ознаки того, що нещодавно знайдена гробниця, ймовірно, використовувалася повторно після первинних поховань. Археологи виявили каплицю з глиняної цегли над входом та похоронний вівтар, що спирається на чотири квадратні колони. Команда вважає, що ці залишки можуть належати до пізнішого етапу використання, хоча необхідні подальші дослідження.

Ця знахідка дає рідкісну можливість побачити, як у межах одного похоронного комплексу могли співіснувати різні традиції. У цій гробниці грецький вірш, давньоєгипетські уявлення про загробне життя та зображення римського імператора на монеті опинилися в одному місці.

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