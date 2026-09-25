Секрет найстарішого храму на Землі розкрито: тепер ми знаємо, чим був Гебеклі-Тепе(фото)

Перші людські поховання, виявлені в Гебеклі-Тепе, надали археологам нові докази щодо того, як використовувалося це стародавнє місце. Могили датуються періодом, коли древні люди починали селитися в більш постійних поселеннях.

Гебеклі-Тепе будувався в кілька етапів приблизно між 600 і 8200 роками до н. е. Сам лише вік пам'ятки робить її важливою, але її розташування та конструкція також порушують питання щодо того, як люди організовували великі будівельні проєкти до появи сільського господарства, пише IFLScience.

Цей комплекс з'явився близько 11 500 років тому, незабаром після закінчення останнього льодовикового періоду. У той час громади у верхніх басейнах річок Євфрат і Тигр ще перебували на етапі переходу від кочового способу життя мисливців-збирачів до осілого способу життя та землеробства. Масштаби Гебеклі-Тепе свідчать про те, що люди могли збиратися, переміщувати важкі камені та споруджувати великі споруди задовго до того, як міста стали поширеним явищем.

Археологи знайшли одразу два поховання у Гебеклі-Тепе Фото: PLOS One

Людські останки додали ще одну загадку. З початку розкопок у 1995 році археологи в основному знаходили розкидані та пошкоджені людські кістки, змішані з уламками всередині великих "особливих споруд". До останніх досліджень на цьому місці не було виявлено чітких, неушкоджених поховань.

У новому дослідженні повідомляється про два таких поховання. Перше — це групове поховання в ямі, в якій лежали доросла жінка, молодий чоловік та дівчина-підліток. Його датують приблизно 8 700–8 000 роками до н. е. Друге — це одиночне поховання молодої жінки, якій, ймовірно, було 20–30 років. Її поклали на бік у зігнутому положенні.

Ці могили дали дослідникам можливість порівняти цілі поховання з розкиданими людськими кістками, знайденими в інших місцях Гебеклі-Тепе. Одне з пояснень полягає в тому, що окремі кістки, зокрема черепи та довгі кістки, під час ритуалів навмисно переносили до спеціальних споруд. Цю гіпотезу пов’язують із можливістю існування "культу черепів".

Інше пояснення є набагато простішим. Можливо, поховання колись розташовувалися вище на кургані, а згодом ерозія та зсуви знесли кістки вниз до спеціальних споруд. Дослідники вважали це пояснення більш імовірним, хоча й не виключали повністю можливості ритуального поводження з кістками.

З початку розкопок у 1995 році археологи в основному знаходили розкидані та пошкоджені людські кістки Фото: PLOS One

Стан останків підтверджує це порівняння. Кістки з обох цілих поховань були сильно поламані, вкриті твердими вапняними відкладеннями та погризені гризунами. Їхній стан був схожим на стан розкиданих фрагментів кісток, знайдених у спеціальних спорудах.

Ці знахідки також підкріплюють зміну поглядів на Гебеклі-Тепе. Замість того, щоб бути лише церемоніальним місцем, де мисливці-збирачі збиралися час від часу, це місце, ймовірно, функціонувало як поселення, де люди проводили набагато більшу частину свого життя.

Наявність поховань свідчить про те, що люди, пов'язані з Гебеклі-Тепе, не були просто відвідувачами, які брали участь у церемоніях. Деякі люди народилися, жили й померли в ширшій спільноті, пов'язаній із цим місцем.

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