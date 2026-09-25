Секрет самого древнего храма на Земле раскрыт: теперь мы знаем, чем был Гебекли-Тепе (фото)

Первые человеческие захоронения, обнаруженные в Гебекли-Тепе, предоставили археологам новые доказательства того, как использовалось это древнее место. Могилы датируются периодом, когда древние люди начали селиться в более постоянных поселениях.

Гебекли-Тепе строился в несколько этапов примерно между 600 и 8200 годами до н. э. Уже один только возраст памятника делает его значимым, но его расположение и конструкция также поднимают вопрос о том, как люди организовывали крупные строительные проекты до появления сельского хозяйства, пишет IFLScience.

Этот комплекс возник около 11 500 лет назад, вскоре после окончания последнего ледникового периода. В то время общины в верховьях рек Евфрат и Тигр ещё находились на этапе перехода от кочевого образа жизни охотников-собирателей к оседлому образу жизни и земледелию. Масштабы Гебекли-Тепе свидетельствуют о том, что люди могли собираться, перемещать тяжелые камни и возводить крупные сооружения задолго до того, как города стали распространенным явлением.

Археологи обнаружили сразу два захоронения в Гебекли-Тепе Фото: PLOS One

Человеческие останки добавили ещё одну загадку. С начала раскопок в 1995 году археологи в основном находили разбросанные и повреждённые человеческие кости, смешанные с обломками внутри крупных "особых сооружений". До последних исследований на этом месте не было обнаружено четких, неповрежденных захоронений.

В новом исследовании сообщается о двух таких захоронениях. Первое — это групповое захоронение в яме, в которой лежали взрослая женщина, молодой мужчина и девушка-подросток. Его датируют примерно 8 700–8 000 годами до н. э. Второе — это одиночное захоронение молодой женщины, которой, вероятно, было 20–30 лет. Её положили на бок в согнутом положении.

Эти могилы дали исследователям возможность сравнить целые захоронения с разбросанными человеческими костями, найденными в других местах Гебекли-Тепе. Одно из объяснений заключается в том, что отдельные кости, в частности черепа и длинные кости, во время ритуалов намеренно переносили в специальные сооружения. Эту гипотезу связывают с возможностью существования "культа черепов".

Другое объяснение гораздо проще. Возможно, захоронения когда-то располагались выше на кургане, а впоследствии эрозия и оползни снесли кости вниз к специальным сооружениям. Исследователи считали это объяснение более вероятным, хотя и не исключали полностью возможность ритуального обращения с костями.

С начала раскопок в 1995 году археологи в основном находили разбросанные и поврежденные человеческие кости Фото: PLOS One

Состояние останков подтверждает это сравнение. Кости из обоих целых захоронений были сильно сломаны, покрыты твёрдыми известковыми отложениями и погрызены грызунами. Их состояние было схожим с состоянием разбросанных фрагментов костей, найденных в специальных сооружениях.

Эти находки также подтверждают изменение взглядов на Гебекли-Тепе. Вместо того чтобы быть лишь церемониальным местом, где охотники-собиратели собирались время от времени, это место, вероятно, функционировало как поселение, где люди проводили гораздо большую часть своей жизни.

Наличие захоронений свидетельствует о том, что люди, связанные с Гебекли-Тепе, не были просто посетителями, участвовавшими в церемониях. Некоторые из них родились, жили и умерли в более широком сообществе, связанном с этим местом.

Другие новости науки