Земля нахилилася на бік у добу динозаврів: на планеті змінився навіть рівень моря

Географічне положення Північного та Південного полюсів може змінюватися з часом. Тверда оболонка планети повільно зміщується відносно осі обертання, через що складається враження, ніби Земля перекидається на бік.

У новому дослідженні вчені з’ясували, що це явище мало колосальний вплив на навколишнє середовище, пише Gizmodo.

Таке зміщення полюсів вчені називають "справжнім полярним блуканням". Раніше вчені вважали, що цей процес був "незначним або вкрай повільним". Однак автори нового дослідження виявили, що значні зміни рівня моря часто збігалися з періодами "справжнього полярного блукання". Дані показали, що таке відбувалося в юрському та крейдяному періодах.

До такого висновку вчені дійшли завдяки новому методу аналізу, заснованому на вивченні давніх коливань рівня моря. Цей метод дає змогу по-новому поглянути на недооцінений вплив цього явища на глобальне середовище. Хоча періоди "швидкого" блукання полюсів все ж тривали мільйони років, їхній вплив на природу Землі міг бути більш істотним, ніж передбачалося раніше.

"Слід розглядати справжнє блукання полюсів як фактор, що епізодично впливає на зміну рівня моря, а також, ймовірно, на інші глобальні процеси в навколишньому середовищі та біосфері. Крім того, це вказує на те, що подібні епізоди швидкого зміщення полюсів, ймовірно, відбувалися й у більш ранні періоди історії Землі", — каже геофізик Метью Домейер з Університету Осло.

Під час обертання навколо своєї осі Земля прагне зберігати рівновагу. Оскільки Земля не є ідеальною сферою, будь-які зміни у розподілі маси порушують цю рівновагу.

"Уся тверда оболонка Землі переорієнтується, щоб відновити рівновагу", — йдеться у статті.

Однак положення ядра та кліматичних поясів залишається незмінним одне щодо одного. Саме це навело вчених на думку, що "справжнє полярне блукання" має глибокий вплив на клімат, біосферу та геодинамо (конвективні потоки у зовнішньому ядрі Землі, що генерують магнітне поле планети).

Інші новини науки