Путешествие сквозь центр Земли: где вы окажетесь, если прокопаете тоннель через всю планету

Исследователи создали интерактивный глобус, который показывает, где окажется человек, если прокопает Землю насквозь.

Если представить, что путешествие через центр Земли все же возможно, и вам удастся выжить, пробившись сквозь земную кору, раскаленные мантию и ядро — где в конце концов вы окажетесь, выкопав тоннель у себя под ногами? Ответ, на самом деле, может удивить, пишет IFLScience.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые создали интерактивный глобус — его можно рассмотреть на сайте ThroughEarth.com. Пользователям следует просто указать на глобусе точку, откуда вы начинаете "копать", и инструмент мгновенно покажет вам противоположную точку на глобусе, удаленную примерно на 12 742 километра, где в конце концов вы окажетесь.

В процессе путешествия анимация проводит пользователей сквозь земную кору, мантию и ядро — в конце концов вы окажетесь на противоположной стороне планеты. На ресурсе также можно найти массу сведений о внутреннем строении и геологии планеты: например, с какими экстремальными температурами пришлось бы столкнуться и сколько времени заняло бы падение в свободном полете на такое расстояние.

По словам создателя интерактивного глобуса Мартина Крпелана, этот проект родился из детского любопытства — еще ребенком он заинтересовался, где окажется в конце концов, если начнет копать туннель прямо под своими ногами.

Если бы вы начали в Нью-Йорке, где бы вы оказались? Фото: ThroughEarth

Большинство людей могут предположить, что путешествие через центр Земли, вероятно, приведет их на другой континент. Однако на самом деле это не совсем так. Например, если начать копать в Лос-Анджелесе, вы окажетесь посреди Индийского океана — примерно в 1530 километрах от ближайшей суши; если начать в Лондоне — вы окажетесь в южной части Тихого океана, примерно в 740 километрах от Новой Зеландии; для того, чтобы оказаться в Шанхае необходимо стартовать где-то в Аргентине.

Более того, исследователи отмечают, что лишь 15% суши имеют "противоположный берег" на другой стороне земного шара, поэтому велика вероятность того, что, где бы вы не начали свое путешествие, вы, вероятно, окажетесь посреди океана, вдали от суши.

Отметим, что интерактивный глобус использует данные проекта Natural Earth и знаменитый снимок NASA "Blue Marble"; в основе сервиса лежит удивительно простая математика. По словам Крпелана, противоположная точка на поверхности планеты вычисляется путем инверсии широты и сдвига долготы на 180 градусов: значение широты меняет знак на противоположный, а долгота сдвигается на 180° и приводится к стандартному диапазону от -180° до 180°.

Авторы отмечают, что сервис также анализирует географические особенности местности в обеих точках и определяет, что находится в противоположной локации — суша или океан.

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