Подорож крізь центр Землі: де ви опинитеся, якщо прокопаєте тунель крізь усю планету

Дослідники створили інтерактивний глобус, який показує, де опиниться людина, якщо прокопає Землю наскрізь.

Якщо уявити, що подорож крізь центр Землі все-таки можлива, і вам вдасться вижити, пробившись крізь земну кору, розпечену мантію та ядро — де ви врешті-решт опинитеся, виривши тунель під своїми ногами? Відповідь, насправді, може здивувати, пише IFLScience.

Щоб відповісти на це запитання, вчені створили інтерактивний глобус — його можна переглянути на сайті ThroughEarth.com. Користувачам слід просто вказати на глобусі точку, звідки ви починаєте "копати", і інструмент миттєво покаже вам протилежну точку на глобусі, віддалену приблизно на 12 742 кілометри, де ви врешті-решт опинитеся.

Під час подорожі анімація веде користувачів крізь земну кору, мантію та ядро — зрештою ви опинитеся на протилежному боці планети. На сайті також можна знайти безліч відомостей про внутрішню будову та геологію планети: наприклад, з якими екстремальними температурами довелося б зіткнутися і скільки часу зайняло б падіння у вільному польоті на таку відстань.

За словами творця інтерактивного глобуса Мартіна Крпелана, цей проєкт зародився з дитячої цікавості — ще в дитинстві він зацікавився, де врешті-решт опиниться, якщо почне копати тунель прямо під своїми ногами.

Якби ви почали в Нью-Йорку, де б ви опинилися? Фото: ThroughEarth

Більшість людей можуть припустити, що подорож через центр Землі, ймовірно, приведе їх на інший континент. Однак насправді це не зовсім так. Наприклад, якщо почати копати в Лос-Анджелесі, ви опинитеся посеред Індійського океану — приблизно за 1530 кілометрів від найближчої суші; якщо почати в Лондоні — ви опинитеся в південній частині Тихого океану, приблизно за 740 кілометрів від Нової Зеландії; щоб опинитися в Шанхаї, потрібно почати десь в Аргентині.

Більше того, дослідники зазначають, що лише 15 % суші мають "протилежний берег" на іншому боці земної кулі, тому велика ймовірність того, що, де б ви не розпочали свою подорож, ви, ймовірно, опинитеся посеред океану, далеко від суші.

Зазначимо, що інтерактивний глобус використовує дані проєкту Natural Earth та знаменитий знімок NASA "Blue Marble"; в основі сервісу лежить напрочуд проста математика. За словами Крпелана, протилежна точка на поверхні планети обчислюється шляхом інверсії широти та зсуву довготи на 180 градусів: значення широти змінює знак на протилежний, а довгота зміщується на 180° і приводиться до стандартного діапазону від -180° до 180°.

Автори зазначають, що сервіс також аналізує географічні особливості місцевості в обох точках і визначає, що знаходиться у протилежній локації — суша чи океан.

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