Подорож крізь центр Землі: де ви опинитеся, якщо прокопаєте тунель крізь усю планету
Дослідники створили інтерактивний глобус, який показує, де опиниться людина, якщо прокопає Землю наскрізь.
Якщо уявити, що подорож крізь центр Землі все-таки можлива, і вам вдасться вижити, пробившись крізь земну кору, розпечену мантію та ядро — де ви врешті-решт опинитеся, виривши тунель під своїми ногами? Відповідь, насправді, може здивувати, пише IFLScience.
Щоб відповісти на це запитання, вчені створили інтерактивний глобус — його можна переглянути на сайті ThroughEarth.com. Користувачам слід просто вказати на глобусі точку, звідки ви починаєте "копати", і інструмент миттєво покаже вам протилежну точку на глобусі, віддалену приблизно на 12 742 кілометри, де ви врешті-решт опинитеся.
Під час подорожі анімація веде користувачів крізь земну кору, мантію та ядро — зрештою ви опинитеся на протилежному боці планети. На сайті також можна знайти безліч відомостей про внутрішню будову та геологію планети: наприклад, з якими екстремальними температурами довелося б зіткнутися і скільки часу зайняло б падіння у вільному польоті на таку відстань.
За словами творця інтерактивного глобуса Мартіна Крпелана, цей проєкт зародився з дитячої цікавості — ще в дитинстві він зацікавився, де врешті-решт опиниться, якщо почне копати тунель прямо під своїми ногами.
Більшість людей можуть припустити, що подорож через центр Землі, ймовірно, приведе їх на інший континент. Однак насправді це не зовсім так. Наприклад, якщо почати копати в Лос-Анджелесі, ви опинитеся посеред Індійського океану — приблизно за 1530 кілометрів від найближчої суші; якщо почати в Лондоні — ви опинитеся в південній частині Тихого океану, приблизно за 740 кілометрів від Нової Зеландії; щоб опинитися в Шанхаї, потрібно почати десь в Аргентині.
Більше того, дослідники зазначають, що лише 15 % суші мають "протилежний берег" на іншому боці земної кулі, тому велика ймовірність того, що, де б ви не розпочали свою подорож, ви, ймовірно, опинитеся посеред океану, далеко від суші.
Зазначимо, що інтерактивний глобус використовує дані проєкту Natural Earth та знаменитий знімок NASA "Blue Marble"; в основі сервісу лежить напрочуд проста математика. За словами Крпелана, протилежна точка на поверхні планети обчислюється шляхом інверсії широти та зсуву довготи на 180 градусів: значення широти змінює знак на протилежний, а довгота зміщується на 180° і приводиться до стандартного діапазону від -180° до 180°.
Автори зазначають, що сервіс також аналізує географічні особливості місцевості в обох точках і визначає, що знаходиться у протилежній локації — суша чи океан.
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