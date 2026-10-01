Меркурій стискається швидше, ніж вважалося раніше: "зморшок" на поверхні планети стає дедалі більше

Складки на поверхні планети вказують на її колишні розміри, а їхня кількість свідчить про те, що Меркурій насправді стискається швидше, ніж передбачалося.

Меркурій — найменша планета Сонячної системи, діаметр якої становить лише близько третини земного. Давно відомо, що з часом Меркурій зменшився в розмірах, про що свідчать характерні складки на його поверхні. Але тепер вчені з’ясували, що масштаби та швидкість цього стискання виявилися значнішими, ніж вважалося раніше, пише Science Focus.

У новому дослідженні, проведеному командою з Інституту космічних досліджень при Німецькому центрі авіації та космонавтики, вчені виявили, що найближча до Сонця планета, ймовірно, зменшилася на 10–30 % більше, ніж вважалося раніше. Простіше кажучи, з моменту формування близько 4,5 мільярда років тому Меркурій зменшився на 23 кілометри. Вчені зазначають, що справжні масштаби стиснення раніше були приховані уламками, що утворилися в результаті численних ударів метеоритів, які залишили на поверхні планети безліч кратерів.

За словами головного автора дослідження, планетолога Гаку Нісіями, результати їхньої роботи лише підтверджують, що Меркурій досі залишається загадкою для вчених. Втім, вчені сподіваються, що їм вдасться розгадати цю загадку за допомогою космічного апарата, який вийде на орбіту Меркурія в листопаді 2026 року.

За 4,5 мільярда років радіус Меркурія зменшився майже на третину Фото: NASA

Попередні дослідження показали, що близько 4,5 мільярда років тому Меркурій утворився в результаті зіткнення скельних уламків та астероїдів, що оберталися навколо Сонця, виділяючи величезну кількість тепла. Однак відтоді планета поступово втрачає його, зменшуючись у розмірах — внаслідок чого на поверхні Меркурія утворюються характерні гребені та складки.

Ці складки, за словами вчених, являють собою великі геологічні структури з крутими уступами, що простягаються на сотні кілометрів, і отримали назву "структури стиснення". Вперше складки Меркурія були виявлені в середині 1970-х років, коли зонд NASA пролетів повз планету. Зафіксувавши трохи менше половини її поверхні. Вчені вивчили знімки й припустили, що з моменту свого утворення Меркурій зменшився в радіусі на 1–3 кілометри.

У 2011 році на орбіту Меркурія вийшов зонд NASA MESSENGER, якому вдалося сфотографувати поверхню планети з набагато вищою деталізацією. На основі цих даних вчені переглянули свої оцінки, припустивши, що планета зменшилася на величину до 7 км.

Тепер вченим знову довелося скоригувати свої висновки, припустивши, що з моменту свого утворення Меркурій зменшився в радіусі майже на третину — приблизно на 23 кілометри.

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