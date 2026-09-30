Вперше виявлено планету в зоні придатності для життя дуже гарячої зірки: чи може там бути життя

HD 156295 b — це планета, яка обертається навколо величезної зірки спектрального класу A.

Астрономи виявили найгарячішу зірку, у зоні придатності для життя якої потенційно може перебувати планета. Їй дали назву HD 156295 b. Дані космічного телескопа TESS показують, що така ймовірність становить 50%, а тому потрібні додаткові дослідження. Якщо відкриття підтвердиться, то HD 156295 b стане першою виявленою планетою, яка перебуває в зоні придатності для життя зірки спектрального класу A. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Зірки спектрального класу А набагато гарячіші й яскравіші за Сонце та випромінюють блакитно-біле світло. Зірка HD 156295 знаходиться на відстані 140 світлових років від нас. Вона у 9 разів яскравіша за Сонце, її температура сягає 7500 градусів за Цельсієм, що на 2000 градусів більше, ніж у нашої зірки.

Також HD 156295 є змінною зіркою типу Дельта Щита. Це означає, що її яскравість змінюється настільки регулярно, що вона може слугувати космічним годинником. Яскравість таких зірок змінюється через пульсації поверхні. Такі зірки з певною періодичністю стискаються й розширюються, що викликає коливання поверхні.

Астрономи спостерігали за найдрібнішими змінами часу, необхідного світлу зірки, щоб дістатися до Землі. Оскільки HD 156295 пульсує з певною періодичністю, астрономи змогли виявити незначні відхилення, спричинені гравітаційним впливом іншого об’єкта, тобто потенційної планети.

Порівняння розмірів зірок різних спектральних класів. Сонце — зірка спектрального класу G Фото: ScienceAlert

Дані свідчать, що з імовірністю 50 на 50 така планета існує і що це газовий гігант. Розрахунки показують, що маса HD 156295 b приблизно в 6 разів більша за масу Юпітера. При цьому планета знаходиться на відстані майже 4 астрономічних одиниць від своєї зірки, тобто в 4 рази далі, ніж Земля від Сонця. Планета здійснює повний оберт навколо своєї зірки приблизно за 2200 днів або 6 земних років. Це означає, що рік на планеті триває стільки ж часу. HD 156295 b отримує близько 60 % випромінювання, яке Земля отримує від Сонця.

Варто зазначити, що на сьогодні астрономи виявили дуже мало планет, які обертаються навколо зірок спектрального класу A. Але ще ніколи не знаходили планети, орбіта якої розташована в зоні придатності для життя такої гарячої зірки. Зона придатності для життя — це область космосу навколо зірки, де умови дозволяють існувати життю на поверхні планети.

З огляду на те, що HD 156295 b є газовим гігантом, життя у звичному для нас вигляді там неможливе. Але що, якщо якась невідома форма життя має зовсім інший хімічний склад і може існувати на подібних планетах? Тим більше, що зірці HD 156295 лише 700 мільйонів років (нашому Сонцю — 4,6 мільярда років), а отже, суто гіпотетично, еволюція могла б призвести до виникнення дуже незвичайного позаземного життя.

Але зараз астрономам важливо спочатку підтвердити сам факт того, що планета HD 156295 b дійсно існує. А вже потім можна буде розмірковувати над можливістю існування позаземного життя на такій планеті.

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