Впервые обнаружена планета в зоне обитаемости очень горячей звезды: может ли там быть жизнь

HD 156295 b – это планета, которая вращается вокруг огромной звезды спектрального класса A.

Астрономы обнаружили самую горячую звезду, в зоне обитаемости которой потенциально может находиться планета. Она получила название HD 156295 b. Данные космического телескопа TESS показывают, что такая вероятность составляет 50%, а потому нужны дополнительные исследования. Если открытие подтвердится, то HD 156295 b станет первой обнаруженной планетой, которая находится в зоне обитаемости звезды спектрального класса A. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Звезды спектрального класса А намного горячее и ярче Солнца и излучают голубовато-белый свет. Звезда HD 156295 находится на расстоянии 140 световых лет от нас. Она в 9 раз ярче Солнца, ее температура достигает 7500 градусов по Цельсию, что есть на 2000 градусов больше, чем у нашей звезды.

Также HD 156295 является переменной типа Дельта Щита. Это означает, что ее яркость меняется настолько регулярно, что она может служить космическими часами. Яркость таких звезд меняется из-за пульсаций поверхности. Такие звезды с определенной периодичностью сжимаются и расширяются, что вызывает колебания поверхности.

Астрономы наблюдали за мельчайшими изменениями времени, необходимого свету звезды, чтобы достичь Земли. Поскольку HD 156295 пульсирует с определенной периодичностью, астрономы смогли выделить незначительные отклонения, вызванные гравитационным воздействием другого объекта, то есть потенциальной планеты.

Сравнение размеров звезд разных спектральных классов. Солнце - звезда спектрального класса G Фото: ScienceAlert

Данные указывают, что с вероятностью 50 на 50 такая планета существует и это газовый гигант. Расчеты показывают, что масса HD 156295 b примерно в 6 раз больше массы Юпитера. При этом планета находится на расстоянии почти 4 астрономические единицы от своей звезды, то есть в 4 раза дальше, чем Земля от Солнца. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за примерно 2200 дней или 6 земных лет. Это значит, что год на планете продолжается столько же времени. HD 156295 b получает около 60% излучения, которое Земля получает от Солнца.

Стоит отметить, что на сегодняшний день астрономы обнаружили очень мало планет, которые вращается вокруг звезд спектрального класса A. Но еще никогда не находили планеты, орбита которых находится в зоне обитаемости такой горячей звезды. Зона обитаемости – это область космоса вокруг звезды, где условия позволяют существовать жизни на поверхности планеты.

Учитывая тот факт, что HD 156295 b является газовым гигантом, то жизнь в привычном нам виде там невозможна. Но что, если какая-то неизвестная форма жизни имеет совершенно другой химический состав и может существовать на подобных планетах? Тем более, звезде HD 156295 всего 700 миллионов лет (нашему Солнцу 4,6 миллиарда лет), а значит, чисто гипотетически, эволюция могла бы привести к созданию очень необычной внеземной жизни.

Но сейчас астрономам важно подтвердить сначала сам факт того, что планета HD 156295 b действительно существует. А уже потом можно будет размышлять над возможностью существования внеземной жизни на такой планете.

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