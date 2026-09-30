Астрономы получили самое лучшее изображение "УЗИ" далеких планет-близнецов (фото)

Это достижение приближает астрономов к полному пониманию процессов формирования планет.

Родителям знакома радость от первого изображения УЗИ их будущих детей. Астрономы имели похожие чувства, когда получили изображение пары планет-близнецов с помощью радиотелескопа ALMA. Это самая лучшая фотография планет в процессе формирования, сделанная с помощью радиоволн. Это достижение приближает астрономов к полному понимают процессов формирования планет. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

С помощью радиотелескопа ALMA получили изображение двух планет-близнецов, класса газовый гигант. Их масса примерно в 5 раз превышает массу Юпитера. Обе планеты, WISPIT 2b и WISPIT 2c, еще формируются в протопланетном диске из газа пыли, окружающем очень молодую двойную звезду WISPIT 2, которая находится на расстоянии 437 световых лет от Земли. Эта звезда существует примерно 5,4 миллиона лет, в то время как нашей Солнце существует уже 4,6 миллиарда лет.

Благодаря этому снимку астрономы увидели, как формирующиеся планеты взаимодействуют с протопланетным диском. Например, планета WISPIT 2b двигается по орбиту вокруг звезды и создает пробел в диске. Таким образом она накапливает вещество, необходимое для дальнейшего роста. Вто же время планета-близнец, WISPIT 2c немного отстает в развитии, но также заметно влияет на протопланетный диск. Ученые впервые увидели взаимодействия между планетами в стадии формирования и протопланетным диском, которые ранее предсказывали модели.

Планеты WISPIT 2b и WISPIT 2c отмечены белыми кругами Фото: space.com

По словам ученых, WISPIT 2b стала единственной планетой в стадии формирования, у которой можно наблюдать три ключевых элемента процесса формирования планет: протопланетный диск, саму планету, свидетельства накопления вещества и газ, который непосредственно взаимодействует с планетой. Все это в совокупности позволяет наблюдать процесс формирования планеты в действии. Многие из этих элементов уже наблюдали ученые, но никогда не видели их все одновременно.

Стоит отметить еще одну особенность данного исследования. Оказалось, что планета WISPIT 2b формируется на расстоянии, которое превышает в 57 раз расстояние между Землей и Солнце или в 2 раза превышает расстояние между нашей звездой и последней планетой Солнечной системы – Нептуном.

Это орбита, которая превосходит по своим размерам орбиты практически всех известных на сегодняшний день планет вне Солнечной системы.

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