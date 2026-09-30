Астрономи отримали найкраще зображення "УЗД" далеких планет-близнюків (фото)

Це досягнення наближає астрономів до повного розуміння процесів формування планет.

Батькам знайома радість від першого УЗД-зображення їхніх майбутніх дітей. Астрономи відчували щось подібне, коли отримали зображення пари планет-близнюків за допомогою радіотелескопа ALMA. Це найкраща фотографія планет у процесі формування, зроблена за допомогою радіохвиль. Це досягнення наближає астрономів до повного розуміння процесів формування планет. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

За допомогою радіотелескопа ALMA отримали зображення двох планет-близнюків, що належать до класу газових гігантів. Їхня маса приблизно в 5 разів перевищує масу Юпітера. Обидві планети, WISPIT 2b і WISPIT 2c, ще формуються в протопланетному диску з газу та пилу, що оточує дуже молоду подвійну зірку WISPIT 2, яка знаходиться на відстані 437 світлових років від Землі. Ця зірка існує приблизно 5,4 мільйона років, тоді як наше Сонце існує вже 4,6 мільярда років.

Завдяки цьому знімку астрономи побачили, як планети, що формуються, взаємодіють із протопланетним диском. Наприклад, планета WISPIT 2b рухається по орбіті навколо зірки й утворює прогалину в диску. Таким чином вона накопичує речовину, необхідну для подальшого зростання. Водночас планета-близнюк, WISPIT 2c, дещо відстає у розвитку, але також помітно впливає на протопланетний диск. Вчені вперше спостерігали взаємодію між планетами на стадії формування та протопланетним диском, яку раніше передбачали моделі.

Планети WISPIT 2b та WISPIT 2c позначені білими колами Фото: space.com

За словами вчених, WISPIT 2b стала єдиною планетою на стадії формування, у якої можна спостерігати три ключові елементи процесу формування планет: протопланетний диск, саму планету, ознаки накопичення речовини та газ, який безпосередньо взаємодіє з планетою. Усе це в сукупності дає змогу спостерігати процес формування планети в дії. Багато з цих елементів вчені вже спостерігали, але ніколи не бачили їх усіх одночасно.

Варто відзначити ще одну особливість цього дослідження. Виявилося, що планета WISPIT 2b формується на відстані, яка в 57 разів перевищує відстань між Землею і Сонцем або в 2 рази перевищує відстань між нашою зіркою та останньою планетою Сонячної системи — Нептуном.

Це орбіта, яка за своїми розмірами перевищує орбіти практично всіх відомих на сьогодні планет поза Сонячною системою.

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