Меркурий сжимается быстрее, чем считалось: "морщин" на теле планеты становится все больше

Складки на поверхности планеты указывают на прежние размеры планеты и их количество свидетельствует о том, что Меркурий на самом деле сжимается быстрее, чем предполагалось.

Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы, диаметр которой составляет лишь около трети земного. Давно известно, что со временем Меркурий уменьшился в размерах, о чем свидетельствуют характерные складки на его поверхности. Но теперь ученые выяснили, что масштабы и скорость этого сжатия оказались значительнее, чем считалось ранее, пишет Science Focus.

В новом исследовании, проведенном командой из Института космических исследований при Германском центре авиации и космонавтики, ученые обнаружили, что ближайшая к Солнцу планета, вероятно, уменьшилась на 10-30% сильнее, чем считалось ранее. Проще говоря, с момента формирования около 4,5 миллиарда лет назад Меркурий уменьшился на 23 километра. Ученые отмечают, что истинные масштабы сжатия ранее были скрыты обломками, образовавшимися в результате многочисленных ударов метеоритов, оставивших на поверхности планеты множество кратеров.

По словам ведущего автора исследования, планетолога Гаку Нисиямы, результаты их работы лишь подтверждают то, что Меркурий все еще остается загадкой для ученых. Впрочем, ученые надеются, что им удастся разгадать ее с помощью космического аппарата, который выйдет на орбиту Меркурия в ноября 2026 года.

За 4,5 миллиарда лет Меркурий в радиусе уменьшился почти на треть Фото: NASA

Предыдущие исследования показали, около 4,5 миллиарда лет Меркурий формировался в результате столкновения скальных обломков и астероидов, вращающихся вокруг Солнца, выделяя огромное количество тепла. Однако с тех пор планета постепенно теряет его, уменьшаясь в размерах — в результате на поверхности Меркурия образовываются характерные гребни и складки.

Эти складки, по словам ученых, представляют собой обширные геологический структуры с крутыми уступами, протянувшимися на сотни километров, и получили название "структуры сжатия". Впервые складки Меркурия были обнаружены в середине 1970-х годов, когда зонд NASA пролетел мимо планеты. Запечатлев чуть менее половины ее поверхности. Ученые изучили снимки и предположили, что с момента своего образования Меркурий уменьшился в радиусе на 1-3 километра.

В 2011 году на орбиту Меркурия вышел зонд NASA MESSENGER, которому удалось сфотографировать поверхность планеты с гораздо более высокой детализацией. На основе этих данных ученые пересмотрели свои оценки, предположив, что планета уменьшилась на величину до 7 км.

Теперь ученым вновь пришлось скорректировать свои выводы, предположив, что с начала своего образования Меркурий уменьшился в радиусе почти на треть — около 23 километров.

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