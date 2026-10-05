Зменшилося в 10 разів і перетворилося на рапу: розкрито таємницю американського Мертвого моря

Дослідники виявили, що в минулому найбільше солоне водоймище Західної півкулі було в рази більшим і не таким вже й солоним.

Велике Солоне озеро у штаті Юта, США, вважається найбільшим солоним водоймищем Західної півкулі — вода в ньому в 10 разів солоніша за морську, тому це водоймище часто називають американським Мертвим морем, пише Science Alert.

У недавньому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, як виглядало це водоймище в минулому. Сьогодні площа Великого Солоного озера становить близько 4144 квадратних кілометрів, однак результати нової роботи вчених показують, що в минулому, близько 240 000 років тому, воно було в рази більшим і значно менш солоним.

У ході дослідження американські вчені проаналізували 120-метрову колонку донних відкладень, визначивши вік шарів за радіоактивним розпадом мінералів, що містяться в них. Вчені також виміряли мікроскопічні хімічні сліди, залишені мікроорганізмами, для оцінки солоності води.

Карти, на яких показано відносні розміри озера Бонневіль, місце буріння (позначене жовтою зіркою) та інші об"єкти в межах регіону Фото: ScienceAlert

Команда виявила два періоди, коли вода була набагато пріснішою, що збігалося з часами, коли озеро займало значно більшу площу. Зазначимо, що раніше вчені вже ідентифікували ці великі водойми як озеро Бонневіль (яке існувало приблизно 30 000–16 000 років тому) та озеро Літтл-Веллі (близько 140 000–135 000 років тому). За словами вчених, різниця в розмірах озера в періоди його розширення та скорочення порівнянна з різницею між калюжею та ставком.

За словами співавторки дослідження Рейчел Со з Університету Південної Каліфорнії, вона разом із колегами виявила, що протягом більшої частини останніх 240 000 років Велике Солоне озеро зберігало приблизно ті самі розміри, проте двічі в різні періоди водойма збільшувалася в 10 разів. Вчені також вважають, що в періоди існування озер Бонневіль і Літтл-Веллі глибина водойм, ймовірно, сягала 300 метрів.

Результати також показали, що більш древнє озеро Літтл-Веллі, ймовірно, залишалося солонуватим, тоді як озеро Бонневіль було справжнім прісноводним водоймищем. Дослідники також звертають увагу на те, як швидко зростала солоність води в міру висихання озера. Хоча мова все ще йде про тисячоліття, у геологічному масштабі це відбувається стрімко.

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