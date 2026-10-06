Найдавніша морська арка у Тихому океані впала: хвилі та вулкани не могли зруйнувати її протягом 550 років (фото)

Дослідники виявили, що на Гаваях 550-річна морська арка Холеї обвалилася в океан через 550 років.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета зазнала безлічі змін: суперконтиненти розпадалися, а потім знову об’єднувалися, гори піднімалися з надр планети, а морська вода утворила безліч печер у прибережних скелях. Однією з таких пам’яток тривалий час вважалася 550-річна морська арка Холеї (Hōlei) на Гаваях, пише Popular Science.

На жаль, вчені помітили, що одна з найдавніших морських арок на планеті обвалилася. Точний час цієї події невідомий, але експерти припускають, що обвал арки Холеї, розташованої в Національному парку "Гавайські вулкани" на острові Гаваї, міг статися 27 вересня. Припускається, що арка обвалилася в той час, коли парк був закритий через тропічний шторм "Ноло", а тому ця подія залишилася непоміченою дотепер.

Як би це не було сумно, але зрештою будь-яка морська арка рано чи пізно зникне. Це скельне утворення із застиглої лави висотою близько 27 метрів розташовувалося в кінці дороги "Ланцюг кратерів" (Chain of Craters Road). Вважається, що морська арка Холеї сформувалася приблизно 550 років тому під впливом хвиль Тихого океану, що розбивалися об стародавній потік лави. Як зазначають у Службі національних парків, "життя" цієї скелі залежало від процесів нерівномірної ерозії: м’якші породи руйнувалися швидше, ніж тверді.

Пейзаж після обвалення морської арки Холеї 30 вересня 2026 року Фото: NPS Photo / J.Wei

Зазначимо, що свою назву морська арка Холеї отримала на честь невеликої ендемічної рослини з родини кутрових. Вчені зазначають, що краса таких арок частково полягає саме в їхній недовговічності — зрештою вони руйнуються й обвалюються в море. Однак на зміну їм приходять нові утворення, у міру того як лінія берега поступово зміщується вглиб суші. Втім, такий процес вимагає чимало часу.

Тепер, через 550 років, вплив хвиль і землетрусів дав про себе знати. Особливо серйозної шкоди скелям поруч з аркою завдало виверження вулкана Кілауеа у 2018 році. У січні 2020 року оглядовий майданчик закрили через побоювання, викликані появою тріщин і нестабільністю конструкції. Однак уже в березні 2020 року відкрився новий оглядовий майданчик, який вважався безпечнішим.

Відомо, що під час тропічного шторму "Дарбі" потужні хвилі відламали шматок скелі від нижньої частини арки. У вересні ураган "Ноло" посилився до 3-ї категорії. Хоча він не обрушився на острови з такою силою, шторм приніс сильні зливи, що, на думку вчених, могло спровокувати обвал морської арки.

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