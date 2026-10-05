У Кореї знайшли найдавнішу ручну гармату: вчені досліджували її три роки

Археологи в Південній Кореї підтвердили автентичність невеликої бронзової ручної гармати, яка, ймовірно, датується кінцем періоду Корьо або початком періоду Чосон. Ця зброя, знайдена поблизу міста Наджу, є рідкісним зразком вогнепальної зброї раннього етапу розвитку технології пороху.

Цю бронзову зброю, відому як "Хванджа Хватонг" (Hwangja Hwatong) або "ручна гармата з жовтим ієрогліфом", знайшли в листопаді 2023 року. Робітники проводили обстеження на наявність мін та перевірку безпеки перед будівництвом нової пішохідної стежки на горі Кумсон, пише Heritage Daily.

Дослідники три роки вивчали артефакт, перш ніж підтвердити його автентичність. Ця зброя, довжиною трохи менше 25 сантиметрів і вагою близько одного кілограма, зараз вважається найдавнішою підтвердженою вогнепальною зброєю, знайденою на Корейському півострові.

"Це надзвичайна знахідка, що має величезну наукову, історичну та культурну цінність", — заявила Чо Мі-сун, директор Національного науково-дослідного інституту культурної спадщини Наджу, під час прес-конференції в Національному палацовому музеї Кореї.

Однією з найважливіших підказок є напис із 28 ієрогліфів, викарбуваний на стволі. У ньому вказано назву та вагу зброї, а також ім'я чиновника, який керував її виготовленням, та майстра на ім'я Сук, який її відлив.

У написі зазначено, що зброя була виготовлена в році Чонса. Це звужує можливі дати виготовлення до грудня 1377 року або грудня 1437 року. Дослідники ще не встановили, який рік є правильним, але обидві дати відповідають важливим етапам розвитку корейської порохової зброї.

Якщо правильним є більш рання дата, ручна гармата була виготовлена за часів династії Корьо, коли в 1377 році під керівництвом Чхе Му-сона було створено державне агентство з озброєння. Цей крок був зроблений у зв'язку з тим, що королівство прагнуло посилити оборону проти набігів японських піратів.

Дата 1437 року відносить цю зброю до періоду правління короля Седжона з династії Чосон. У той час корейська держава займалася розробкою та стандартизацією артилерії та інших видів порохової зброї.

Наукова експертиза надала додаткові докази автентичності ручної гармати. Дослідники використовували рентгенівську візуалізацію та металургійний аналіз для вивчення її структури та складу. Зброя була відлита зі сплаву, що містив мідь, олово та свинець, причому частка олова становила менше 10 відсотків матеріалу.

Дослідники зазначили, що такий склад, ймовірно, надав бронзі достатню пластичність, щоб витримати тиск, що виникав під час пострілу. Також було виявлено незначні сліди срібла та сірки. Дослідницька група заявила, що ці елементи відповідають історичним методам виготовлення та підтверджують висновок про те, що цей предмет не є сучасною репродукцією.

Внутрішня частина ствола також демонструє, як розвивалася рання технологія вогнепальної зброї. Її округла камера згоряння характерна для ранніх конструкцій гармат. Пізніші зразки вогнепальної зброї періоду Чосон містили такі деталі, як дерев'яні прокладки, призначені для покращення виштовхувальної сили.

Напис та металургійні дані дають дослідникам можливість вивчати цю зброю з кількох боків одночасно. Вони можуть дослідити, як виготовляли вогнепальну зброю, як її класифікували та як держава контролювала її виробництво.

"Хванджа Хватонг" наразі виставлений на загальний огляд у Національному палацовому музеї Кореї в Сеулі, де залишатиметься частиною спеціальної експозиції до 22 листопада 2026 року.

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