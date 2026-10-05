Вітряк став фортецею: археологи знайшли середньовічні укріплення у Польщі (фото)

Упродовж століть пагорб поблизу середньовічного міста Пуцьк на півночі Польщі був відомий переважно своїми вітряками. Зараз археологічні розкопки свідчать про те, що у XV столітті це місце відігравало набагато більшу роль.

Археологи виявили понад 300 археологічних об'єктів на площі 5 000 квадратних метрів. Серед найважливіших знахідок — два великі круглі рови навколо місця розташування середньовічного вітряка, пише Arkeonews.

Знахідки свідчать про те, що у XV столітті пагорб змінив своє призначення. На карті 1634 року ця місцевість позначена як "Муленберг", або "Млиновий пагорб", а в історичних документах минулого століття згадується про два вітряки, що стояли там.

Під час розкопок поблизу центру ділянки вчені виявили два круглі рови. Їхній діаметр становив близько 30 та 50 метрів, а глибина — приблизно 1,5 метра. Ширина ровів коливалася від приблизно 1,5 до 2,5 метрів.

Усередині огородженої території дослідники виявили засипаний льох та великі уламки рифлених гранітних жорнів. Методи їх виготовлення відповідали технікам, що застосовувалися з пізнього середньовіччя, що підтверджує зв'язок із вітряком, про який згадується в історичних джерелах.

На карті 1634 року ця місцевість позначена як "Муленберг" Фото: PAP

Дослідники вважають, що основною спорудою, ймовірно, був вітряк XV століття, пов'язаний із Тевтонським орденом. Сама дерев'яна споруда зникла, але її жорна та оборонні земляні укріплення, ймовірно, зберегли свідчення того періоду, коли пагорб набув стратегічного значення.

Розташування вітряка може пояснити, чому навколо нього було збудовано оборонні споруди. Споруда на підвищенні забезпечувала хороший огляд підходів до міста. Археологи вважають, що ці два рови, ймовірно, супроводжувалися простим земляним валом.

Кам'яні гарматні ядра, знайдені на цьому місці, також підтверджують гіпотезу про військове призначення пагорба. Дослідники ще не встановили, коли саме було зведено ці оборонні споруди, але вважають, що найімовірнішим періодом є Тринадцятирічна війна, що тривала з 1454 по 1466 рік.

Під час цього конфлікту Пуцьк двічі ставав ареною бойових дій. У 1460 році війська Тевтонського ордену захопили місто після короткої облоги. Чотири роки по тому війська з Гданська обложили тевтонські війська, які утримували Пуцьк.

Подальші дослідження будуть зосереджені на встановленні часу спорудження оборонних ровів Фото: PAP

Доктор Міхал Старський з Варшавського університету вважає, що через відкрите розташування пагорба захисникам довелося укріплювати цю позицію. Вітряк, ймовірно, не вцілів під час боїв. Якщо подальші дослідження підтвердять датування та військове призначення ровів, ця ділянка може виявитися першим відомим польовим укріпленням, пов'язаним із Тринадцятирічною війною.

Пізніше пагорб набув зовсім іншого призначення. У XVI столітті частина цієї території перейшла до місцевої протестантської громади, яка облаштувала там лютеранське кладовище. Археологи виявили близько 150 могил.

Більшість людських останків збереглися в поганому стані, але кілька предметів дають уявлення про похоронні звичаї та життя мешканців Пуцька в епоху раннього Нового часу. Чотири монети датуються другою половиною XV століття та XVI століттям. Дослідники припускають, що вони можуть бути пов'язані з традицією, відомою як "обол Харона", згідно з якою монету клали разом із померлим.

Кам'яні гарматні ядра, знайдені на цьому місці, також підтверджують гіпотезу про військове призначення пагорба Фото: PAP

Археологи також виявили сліди поселення лужицької культури, що, ймовірно, датується першою половиною першого тисячоліття до н. е., а також кілька ям ранньосередньовічного періоду.

Подальші дослідження будуть зосереджені на встановленні часу спорудження оборонних ровів та на тому, як розвивався цвинтар. Дослідники також сподіваються дізнатися більше про похованих тут людей та аспекти життя ранньомодерного населення міста Пуцьк.

Інші новини науки