Ветряная мельница превратилась в крепость: археологи обнаружили средневековые укрепления в Польше (фото)

На протяжении веков холм недалеко от средневекового города Пуцк на севере Польши был известен прежде всего своими ветряными мельницами. Сейчас археологические раскопки свидетельствуют о том, что в XV веке это место играло гораздо более важную роль.

Археологи обнаружили более 300 археологических объектов на площади 5 000 квадратных метров. Среди наиболее важных находок — два больших круглых рва вокруг места расположения средневековой ветряной мельницы, пишет Arkeonews.

Находки свидетельствуют о том, что в XV веке холм изменил своё назначение. На карте 1634 года эта местность обозначена как "Муленберг", или "Мельничный холм", а в исторических документах прошлого века упоминается о двух ветряных мельницах, которые там стояли.

В ходе раскопок вблизи центра участка ученые обнаружили два круглых рва. Их диаметр составлял около 30 и 50 метров, а глубина — примерно 1,5 метра. Ширина рвов колебалась от примерно 1,5 до 2,5 метров.

Внутри огороженной территории исследователи обнаружили засыпанный погреб и крупные обломки рифленых гранитных жерновов. Методы их изготовления соответствовали техникам, применявшимся с позднего средневековья, что подтверждает связь с ветряной мельницей, о которой упоминается в исторических источниках.

На карте 1634 года эта местность обозначена как "Муленберг" Фото: PAP

Исследователи полагают, что основным сооружением, вероятно, была ветряная мельница XV века, связанная с Тевтонским орденом. Само деревянное сооружение исчезло, но его жернова и оборонительные земляные укрепления, вероятно, сохранили свидетельства того периода, когда холм приобрел стратегическое значение.

Расположение ветряной мельницы может объяснить, почему вокруг неё были возведены оборонительные сооружения. Сооружение, расположенное на возвышенности, обеспечивало хороший обзор подступы к городу. Археологи полагают, что эти два рва, вероятно, дополнялись простым земляным валом.

Каменные пушечные ядра, найденные на этом месте, также подтверждают гипотезу о военном назначении холма. Исследователи пока не установили, когда именно были возведены эти оборонительные сооружения, но считают, что наиболее вероятным периодом является Тринадцатилетняя война, длившаяся с 1454 по 1466 год.

В ходе этого конфликта Пуцк дважды становился ареной боевых действий. В 1460 году войска Тевтонского ордена захватили город после короткой осады. Четыре года спустя войска из Гданьска осадили тевтонские войска, удерживавшие Пуцк.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на установлении времени сооружения оборонительных рвов Фото: PAP

Доктор Михал Старский из Варшавского университета считает, что из-за открытого расположения холма защитникам пришлось укреплять эту позицию. Ветряная мельница, вероятно, не уцелела во время боев. Если дальнейшие исследования подтвердят датировку и военное назначение рвов, этот участок может оказаться первым известным полевым укреплением, связанным с Тринадцатилетней войной.

Позже холм приобрел совершенно иное назначение. В XVI веке часть этой территории перешла к местной протестантской общине, которая устроила там лютеранское кладбище. Археологи обнаружили около 150 могил.

Большинство человеческих останков сохранились в плохом состоянии, но несколько предметов дают представление о погребальных обычаях и жизни жителей Пуцка в эпоху раннего Нового времени. Четыре монеты датируются второй половиной XV века и XVI веком. Исследователи предполагают, что они могут быть связаны с традицией, известной как "обол Харона", согласно которой монету клали вместе с умершим.

Каменные пушечные ядра, найденные на этом месте, также подтверждают гипотезу о военном назначении холма Фото: PAP

Археологи также обнаружили следы поселения лужицкой культуры, которое, вероятно, датируется первой половиной первого тысячелетия до н. э., а также несколько ям раннесредневекового периода.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на установлении времени сооружения оборонительных рвов и на том, как развивалось кладбище. Исследователи также надеются узнать больше о похороненных здесь людях и об аспектах жизни населения города Пуцк в эпоху раннего Нового времени.

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