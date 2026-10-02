Неожиданные открытия в Шотландии: монастырь Лисмора оказался совсем не тем, чем казался (фото)

На протяжении веков Лисмор (Шотландия) был известен как место расположения важного раннехристианского монастыря. Недавние раскопки выявили гораздо более обширный раннесредневековый комплекс, включающий кладбище, здания и специализированную зону металлообработки.

Находки учёных свидетельствуют о том, что Лисмор был важным церковным центром в период между VII и X веками, пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили более 1 000 фрагментов, связанных с обработкой драгоценных металлов, в частности тигли, формы и крышки. Некоторые тигли содержали чрезвычайно высокое содержание золота и серебра, что является редким свидетельством того, что на этом месте происходило литье драгоценных металлов.

Лисмор известен как место расположения важного раннехристианского монастыря Фото: Antiquity

Лисмор расположен в устье озера Лох-Линн в графстве Аргилл, на западном побережье Шотландии. Исторические источники связывают остров со святым Молуагом, о смерти которого упоминается в ирландских хрониках в конце VI века. Более поздние предания приписывают ему основание нескольких монастырей.

Долгое время археологи предполагали, что монастырь Молуага находился под позднейшим собором в Клахане или рядом с ним. Фрагменты раннесредневековых крестов и булавки для одежды VII–VIII веков давали определённые подсказки, но во время раскопок 2000-х годов археологи так и не нашли главный религиозный центр.

Внутри были обнаружены керамика, оленьи рога, осколок тигля и, вероятно, металлический пробойник Фото: Antiquity

Новые поиски начались в 2016 году после того, как Историческое общество Лисмора запустило программу геофизических исследований и целенаправленных раскопок. Одной из важнейших находок стало овальное каменное сооружение диаметром около восьми метров.

Внутри были обнаружены керамика, оленьи рога, обломок тигля и, вероятно, металлический пробойник. Рядом, в отложениях, богатых углем, были найдены сотни обломков глиняных форм, тиглей, резного дерева и других свидетельств специализированного ремесленного производства.

Археологи обнаружили более 1 000 фрагментов, связанных с обработкой драгоценных металлов, в частности тигли, формы и крышки Фото: Antiquity

Следы металлообработки свидетельствуют о том, что ремесленники лили медные сплавы и изготавливали броши и пряжки. Рентгенофлуоресцентный анализ определил медные сплавы в качестве основных материалов, тогда как в нескольких тиглях было обнаружено повышенное содержание серебра и золота. Радиоуглеродное датирование позволило отнести большинство ремесленных находок к периоду между VII и IX веками.

Тонко вырезанные костяные "мотивные элементы" имели сложные переплетённые узоры, которые, вероятно, помогали ремесленникам создавать орнаменты или формировать золотую фольгу для украшения предметов. Исследователи не обнаружили аналогичных образцов такого же качества в других регионах Шотландии, а в Ирландии — лишь небольшое количество.

В ходе раскопок археологи также обнаружили раннесредневековое захоронение, окруженное известняковой стеной. Одно из исследованных захоронений датируется 650–780 годами н. э., а другое — 900–1040 годами н. э. Могилы также были найдены вокруг сломанного гранитного креста, известного как "Камень Святилища".

Ученые обнаружили фрагменты украшенных раннесредневековых надгробных плит Фото: Antiquity

Три недавно обнаруженных фрагмента украшенных раннесредневековых крестовых плит служат еще одним свидетельством художественных связей Лисмора. Некоторые из них имеют орнаменты, ранее не идентифицированные в раннесредневековой Шотландии, тогда как другие узоры напоминают скульптуры из Апплкросса, Нигги и Розмарки. Эти сходства свидетельствуют о том, что Лисмор был связан с более широкой художественной традицией.

В совокупности кладбище, здания, остатки металлообработки и скульптуры свидетельствуют о процветающей монастырской общине, которая имела региональное и, возможно, более широкое влияние в VII–X веках. Хотя самая древняя церковь VI века до сих пор не найдена, раскопки свидетельствуют о том, что Лисмор был важным ремесленным центром.

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