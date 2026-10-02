Неочікувані відкриття у Шотландії: монастир Лісмору виявився чимось зовсім іншим (фото)

Упродовж століть Лісмор, Шотландія, був відомий як місце розташування важливого ранньохристиянського монастиря. Нещодавні розкопки виявили набагато більший ранньосередньовічний комплекс, що включає кладовище, будівлі та спеціалізовану зону металообробки.

Знахідки вчених свідчать про те, що Лісмор був важливим церковним центром у період між VII і X століттями, пише Arkeonews.

Археологи виявили понад 1 000 фрагментів, пов'язаних з обробкою цінних металів, зокрема тиглі, форми та кришки. Деякі тиглі містили надзвичайно високий вміст золота та срібла, що є рідкісним доказом того, що на цьому місці відбувалося лиття дорогоцінних металів.

Лісмор відомий як місце розташування важливого ранньохристиянського монастиря Фото: Antiquity

Лісмор розташований у гирлі озера Лох-Лінн у графстві Аргілл, на західному узбережжі Шотландії. Історичні джерела пов'язують острів із святим Молуагом, про смерть якого згадується в ірландських хроніках наприкінці VI століття. Пізніші перекази приписують йому заснування кількох монастирів.

Довгий час археологи припускали, що монастир Молуага знаходився під пізнішим собором у Клахані або поблизу нього. Фрагменти ранньосередньовічних хрестів та шпильки для одягу VII–VIII століть давали певні підказки, але під час розкопок 2000-х років археологи так і не знайшли головний релігійний центр.

Усередині були виявлені кераміка, роги оленя, уламок тигля та, ймовірно, металевий пробійник Фото: Antiquity

Нові пошуки розпочалися у 2016 році після того, як Історичне товариство Лісмора започаткувало програму геофізичних досліджень та цілеспрямованих розкопок. Однією з найважливіших знахідок стала овальна кам'яна споруда діаметром близько восьми метрів.

Усередині були виявлені кераміка, роги оленя, уламок тигля та, ймовірно, металевий пробійник. Поруч, у відкладах, багатих на вугілля, було знайдено сотні уламків глиняних форм, тиглів, різьбленого дерева та інших свідчень спеціалізованого ремісничого виробництва.

Археологи виявили понад 1 000 фрагментів, пов'язаних з обробкою цінних металів, зокрема тиглі, форми та кришки Фото: Antiquity

Сліди металообробки свідчать про те, що ремісники лили мідні сплави та виготовляли брошки і пряжки. Рентгенофлуоресцентний аналіз визначив мідні сплави як основні матеріали, тоді як у кількох тиглях було виявлено підвищений вміст срібла та золота. Радіовуглецеве датування дозволило віднести більшість ремісничих відкладень до періоду між VII та IX століттями.

Тонко різьблені кістяні "мотивні елементи" мали складні переплетені візерунки, які, ймовірно, допомагали ремісникам створювати орнаменти або формувати золоту фольгу для оздоблення предметів. Дослідники не знайшли аналогічних зразків такої ж якості в інших регіонах Шотландії, а в Ірландії — лише невелику кількість.

Під час розкопок археологи також виявили ранньосередньовічне поховання, оточене вапняковою стіною. Одне з досліджених поховань датується 650–780 роками н. е., а інше — 900–1040 роками н. е. Могили також були знайдені навколо поламаного гранітного хреста, відомого як "Камінь Святилища".

Вчені виявили фрагменти прикрашених ранньосередньовічних хрестових плит Фото: Antiquity

Три нещодавно виявлені фрагменти прикрашених ранньосередньовічних хрестових плит додають ще одне свідчення про художні зв'язки Лісмора. Деякі з них мають орнаменти, раніше не ідентифіковані в ранньосередньовічній Шотландії, тоді як інші візерунки нагадують скульптури з Апплкросса, Нігга та Розмаркі. Ці подібності свідчать про те, що Лісмор був пов'язаний із ширшою художньою традицією.

У сукупності кладовище, будівлі, залишки металообробки та скульптури вказують на процвітаючу монастирську громаду, що мала регіональний і, можливо, ширший вплив у VII–X століттях. Хоча найдавнішу церкву VI століття досі не знайдено, проте розкопки свідчать, що Лісмор був важливим ремісничим центром.

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