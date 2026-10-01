Була у центрі великих конфліктів: у болгарській фортеці VII століття знайшли артефакти (фото)

Під час розкопок у фортеці Маркелі на південному сході Болгарії археологи виявили візантійські печатки, 46 монет та фрагменти римської кераміки. Римська кераміка привернула особливу увагу, оскільки це був перший матеріал такого роду, знайдений у фортеці.

Знахідки виявили під час розкопок у липні та серпні 2026 року, коли дослідники обстежили ділянку південно-східних укріплень протяжністю приблизно від 30 до 40 метрів. Вчені виявили частину південно-східної кутової вежі, ділянки південної стіни фортеці та додаткові східні укріплення поблизу вежі, пише GreekReporter.

46 монет датуються різними періодами історії фортеці. Деякі з них походять із VI століття і пов'язані переважно з правлінням візантійського імператора Юстиніана I, який правив з 527 по 565 рік н. е. Серед інших знахідок були неідентифіковані візантійські монети, що датуються X та XI століттями.

Фортеця Маркелі займала стратегічне положення між Візантійською імперією та середньовічною Болгарією Фото: Karnobat History Museum

Фрагменти римської кераміки стали одними з найважливіших знахідок під час розкопок. Досі археологи не знаходили римської кераміки в межах укріплень Маркелі.

Інші знахідки свідчать про те, що фортеця використовувалася упродовж кількох пізніших періодів. Археологи виявили декоративні вставки та два добре збережені зразки староболгарської кераміки, що датуються IX та X століттями. Під час розкопок також було знайдено ранньовізантійську побутову кераміку, кераміку XI та XII століть, уламки свічників та кераміку у техніці сграфіто.

Фортеця Маркелі, історично відома як Марцеллае, займала стратегічне положення між Візантійською імперією та середньовічною Болгарією. Завдяки своєму розташуванню фортеця стала важливим військовим об'єктом під час неодноразових конфліктів між цими двома державами.

Частина монет пов'язані переважно з правлінням візантійського імператора Юстиніана I Фото: Wikimedia Commons

Поблизу фортеці Маркелі відбулося кілька великих битв. У 756 році візантійський імператор Костянтин V розгромив болгарські війська поблизу фортеці. У 792 році ситуація змінилася на протилежну, коли болгарський правитель Кардам розгромив армію візантійського імператора Костянтина VI. Маркелі також використовував імператор Нікефор I під час свого походу проти Болгарії у 811 році, який закінчився великою поразкою візантійців.

Останні розкопки додають матеріальних свідчень до багатовікової історії цього місця. Поєднання римських, ранньовізантійських та середньовічних знахідок свідчить про те, що життя в Маркелі тривало упродовж багатьох століть, а нещодавно знайдена римська кераміка порушує нові питання щодо цього району до заснування середньовічної фортеці.

Поблизу фортеці Маркелі відбулося кілька великих битв Фото: Wikimedia Commons

Ці роботи також ознаменували відновлення систематичних археологічних досліджень у Маркелі після 40-річної перерви. Дослідження фортеці розпочалися ще в 1986 році, тому ця кампанія стала важливим продовженням вивчення її оборонних споруд та різних історичних періодів.

Інші новини науки