Оказалась в эпицентре крупных конфликтов: в болгарской крепости VII века обнаружили артефакты (фото)

В ходе раскопок в крепости Маркели на юго-востоке Болгарии археологи обнаружили византийские печати, 46 монет и фрагменты римской керамики. Римская керамика привлекла особое внимание, поскольку это был первый материал такого рода, найденный в крепости.

Находки были обнаружены в ходе раскопок в июле и августе 2026 года, когда исследователи обследовали участок юго-восточных укреплений протяженностью примерно от 30 до 40 метров. Учёные обнаружили часть юго-восточной угловой башни, участки южной стены крепости и дополнительные восточные укрепления вблизи башни, пишет GreekReporter.

46 монет относятся к разным периодам истории крепости. Некоторые из них датируются VI веком и связаны преимущественно с правлением византийского императора Юстиниана I, правившего с 527 по 565 год н. э. Среди прочих находок были неидентифицированные византийские монеты, датируемые X и XI веками.

Крепость Маркели занимала стратегическое положение между Византийской империей и средневековой Болгарией Фото: Karnobat History Museum

Осколки римской керамики стали одними из важнейших находок в ходе раскопок. До сих пор археологи не находили римской керамики в пределах укреплений Маркели.

Другие находки свидетельствуют о том, что крепость использовалась в течение нескольких последующих периодов. Археологи обнаружили декоративные вставки и два хорошо сохранившихся образца староболгарской керамики, датируемые IX и X веками. В ходе раскопок также были найдены ранневизантийская бытовая керамика, керамика XI и XII веков, обломки подсвечников и керамика, выполненная в технике сграфито.

Крепость Маркели, исторически известная как Марцеллае, занимала стратегическое положение между Византийской империей и средневековой Болгарией. Благодаря своему расположению крепость стала важным военным объектом во время неоднократных конфликтов между этими двумя государствами.

Часть монет связана преимущественно с правлением византийского императора Юстиниана I Фото: Wikimedia Commons

В окрестностях крепости Маркели произошло несколько крупных сражений. В 756 году византийский император Константин V разгромил болгарские войска вблизи крепости. В 792 году ситуация изменилась на противоположную, когда болгарский правитель Кардам разгромил армию византийского императора Константина VI. Маркели также использовал император Никифор I во время своего похода против Болгарии в 811 году, который закончился крупным поражением византийцев.

Последние раскопки дополняют материальные свидетельства многовековой истории этого места. Сочетание римских, ранневизантийских и средневековых находок свидетельствует о том, что жизнь в Маркеле продолжалась на протяжении многих веков, а недавно обнаруженная римская керамика поднимает новые вопросы об этом районе до основания средневековой крепости.

Недалеко от крепости Маркели произошло несколько крупных сражений Фото: Wikimedia Commons

Эти работы также ознаменовали возобновление систематических археологических исследований в Маркеле после 40-летнего перерыва. Исследования крепости начались ещё в 1986 году, поэтому эта кампания стала важным продолжением изучения её оборонительных сооружений и различных исторических периодов.

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