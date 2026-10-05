"Маленька Англія" поблизу Ватикану: англійська спільнота існувала у Римі з VIII століття (фото)

Двадцять англосаксонських монет, знайдених поблизу Ватикану, стали рідкісним археологічним свідченням існування англійської громади, яка жила в середньовічному Римі. Знахідки походять із району "Schola Saxonum", відомого як поселення людей, які прибували з Англії.

Розкопки проводилися між Ватиканом і Тибром, неподалік від собору Святого Петра та мостів, що з'єднують цей район з рештою Риму. Письмові джерела вказують на те, що "Schola Saxonum" існувала там щонайменше з другої половини VIII століття, пише Arkeonews.

Ця установа не була школою в сучасному розумінні. Вона надавала житло, релігійні послуги, благодійну допомогу та підтримку людям, які прибули до Риму. Поруч також мали свої громади франки, лангобарди та фризи, але, як видається, присутність англійців тривала століттями.

Монети додають те, чого не могли показати письмові джерела: як мешканці англійського кварталу поводилися з грошима у повсякденному житті. Вчені знайшли 19 срібних пенні та один півпенні, викарбуваних за часів правління Едварда Старшого, Етельстана та Едреда. Їхнє походження охоплює Східну Англію, Кент, Лондон та Західний Мідленд.

Письмові джерела вказують на те, що "Schola Saxonum" існувала щонайменше з другої половини VIII століття Фото: University of Cambridge

Чотирнадцять монет знайшли у сміттєвих ямах, у двох групах по шість та вісім штук. Деякі з них злилися між собою після століть перебування під землею. Рорі Нейсміт, професор історії раннього середньовіччя Англії в Кембриджському університеті, зазначив, що археологи виявили в Римі більше англосаксонських монет цього періоду, ніж папських. Це свідчить про те, що до міста потрапляли значні суми англійських грошей.

Монети невеликого номіналу зазвичай використовувалися для звичайних покупок, тому їхня наявність свідчить про те, що англійські гроші, ймовірно, були в обігу серед покупців та ремісників. Також вчені знайшли монети римського періоду та італійську валюту X століття, що свідчить про обіг кількох валют одночасно.

Чотирнадцять монет знайшли у сміттєвих ямах, у двох групах по шість та вісім штук Фото: University of Cambridge

Площа розкопок становила щонайменше 3 000 квадратних метрів, і там було виявлено сліди обробки шкіри, кісток та металу. Ці залишки вказують на наявність майстерень та регулярну торгівельну діяльність. Нейсміт припускає, що сотні людей мешкали у "Schola Saxonum" постійно або упродовж тривалих періодів, а ремісники з таких міст, як Вінчестер, Лондон чи Йорк, продовжували займатися своїм ремеслом на березі Тибру.

Це викликає питання: чому, судячи з усього, англійські монети приймали в Римі? Зазвичай іноземні відвідувачі мусили обмінювати свої гроші, і франкський абат IX століття описував труднощі з організацією обміну валюти перед поїздкою до міста.

Однак англійські монети були розкидані по робочих і житлових зонах, а не зосереджені в скарбниці чи місці, де переплавляли срібло. Нейсміт та історик Франческа Тінті висунули припущення, що англійська громада, можливо, мала привілеї, яких не мали інші іноземні групи.

Англійські монети були розкидані по робочих і житлових зонах Фото: University of Cambridge

У записі Ассера, біографа Альфреда Великого, йдеться про те, що папа Марінус I звільнив "Schola Saxonum" від "усіх данин та мит" у 883 році після того, як Альфред попросив про особливе ставлення до англійської громади. Цей запис не доводить, що англійські монети офіційно дозволялося вводити в обіг, але він надає важливий контекст.

Знахідки ілюструють ці відносини на повсякденному рівні. Монети належали не лише правителям і церковним чиновникам, а й людям, які купували товари, працювали в майстернях і мешкали поблизу собору Святого Петра. Разом із залишками ремісничих цехів вони є матеріальним свідченням існування давньої англійської громади в середньовічному Римі.

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