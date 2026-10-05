"Маленькая Англия" возле Ватикана: английская община существовала в Риме с VIII века (фото)

Двадцать англосаксонских монет, найденных недалеко от Ватикана, стали редким археологическим свидетельством существования английской общины, проживавшей в средневековом Риме. Находки происходят из района "Schola Saxonum", известного как поселение людей, прибывавших из Англии.

Раскопки проводились между Ватиканом и Тибром, недалеко от собора Святого Петра и мостов, соединяющих этот район с остальной частью Рима. Письменные источники указывают на то, что "Schola Saxonum" существовала там по крайней мере со второй половины VIII века, пишет Arkeonews.

Это учреждение не было школой в современном понимании. Оно предоставляло жилье, религиозные услуги, благотворительную помощь и поддержку людям, прибывшим в Рим. Рядом также имели свои общины франки, лангобарды и фризы, но, по-видимому, присутствие англичан продолжалось на протяжении веков.

Монеты дают представление о том, чего не могли показать письменные источники: как жители английского квартала обращались с деньгами в повседневной жизни. Учёные обнаружили 19 серебряных пенни и один полупенни, отчеканенных во времена правления Эдварда Старшего, Этельстана и Эдреда. Их происхождение охватывает Восточную Англию, Кент, Лондон и Западный Мидленд.

Письменные источники свидетельствуют о том, что "Schola Saxonum" существовала по крайней мере со второй половины VIII века Фото: University of Cambridge

Четырнадцать монет нашли в мусорных ямах, в двух группах по шесть и восемь штук. Некоторые из них слиплись между собой после столетий пребывания под землей. Рори Нейсмит, профессор истории раннего средневековья Англии в Кембриджском университете, отметил, что археологи обнаружили в Риме больше англосаксонских монет этого периода, чем папских. Это свидетельствует о том, что в город поступали значительные суммы английских денег.

Монеты небольшого номинала обычно использовались для повседневных покупок, поэтому их наличие свидетельствует о том, что английские деньги, вероятно, находились в обращении среди покупателей и ремесленников. Также ученые обнаружили монеты римского периода и итальянскую валюту X века, что свидетельствует об одновременном обращении нескольких валют.

Четырнадцать монет нашли в мусорных ямах: две группы по шесть и восемь штук Фото: University of Cambridge

Площадь раскопок составляла не менее 3 000 квадратных метров, и там были обнаружены следы обработки кожи, костей и металла. Эти находки указывают на наличие мастерских и регулярную торговую деятельность. Нейсмит предполагает, что сотни людей проживали в "Schola Saxonum" постоянно или в течение длительных периодов, а ремесленники из таких городов, как Винчестер, Лондон или Йорк, продолжали заниматься своим ремеслом на берегу Тибра.

Это вызывает вопрос: почему, судя по всему, в Риме принимали английские монеты? Обычно иностранные гости должны были обменивать свои деньги, и франкский аббат IX века описывал трудности с организацией обмена валюты перед поездкой в город.

Однако английские монеты были разбросаны по рабочим и жилым зонам, а не сосредоточены в сокровищнице или в месте, где переплавляли серебро. Нейсмит и историк Франческа Тинти выдвинули предположение, что английская община, возможно, обладала привилегиями, которых не имели другие иностранные группы.

Английские монеты были разбросаны по рабочим и жилым зонам Фото: University of Cambridge

В записи Ассера, биографа Альфреда Великого, говорится о том, что папа Маринус I освободил "Schola Saxonum" от "всех даней и пошлин" в 883 году после того, как Альфред попросил об особом отношении к английской общине. Эта запись не доказывает, что английские монеты официально разрешалось вводить в обращение, но она даёт важный контекст.

Находки иллюстрируют эти отношения на повседневном уровне. Монеты принадлежали не только правителям и церковным чиновникам, но и людям, которые покупали товары, работали в мастерских и жили поблизости от собора Святого Петра. Вместе с остатками ремесленных цехов они являются материальным свидетельством существования древней английской общины в средневековом Риме.

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