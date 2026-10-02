Крупнейшее сокровище Норвегии стало еще больше: поисковики нашли новые монеты (фото)

Крупнейший из найденных в Норвегии клад монет эпохи викингов стал ещё больше, хотя археологи полагали, что большая часть клада уже извлечена. Из клада Мьёрстада в восточной Норвегии на данный момент собрано около 5 200 монет, однако поисковики до сих пор находят новые.

Последние находки появились после того, как летняя уборка урожая позволила археологам и поисковикам вернуться на место раскопок, пишет Arkeonews.

До начала уборки урожая казалось, что поиски подходят к концу. Подсчет остановился на отметке 4 886 монет, а раскопки и исследования с помощью георадара не указывали на наличие дальнейших находок. Поле снова начали обрабатывать, и после сбора урожая вновь стали появляться новые сигналы.

Поисковики Руне Сетре и Вегард Сорли вместе с фермером и землевладельцем Оле Эриком Хорстадом недавно обнаружили монету № 5 000 Фото: May-Tove Smiseth

Поисковики Руне Сетре и Вегард Сорли вместе с фермером и землевладельцем Оле Эриком Хорстадом недавно обнаружили монету № 5 000. Это был пенни Отто-Адельгайды — тип монеты, который уже неоднократно встречался в большом количестве в этом кладе.

Сокровище Мьерстада обнаружили в апреле, когда Сетре и Сорли начали сезон поисков с помощью металлоискателей. Археолог округа Май-Тове Смисет сначала предполагала, что находка может содержать всего несколько сотен монет. Когда их количество выросло до тысяч, она начала задумываться, может ли оно достичь 5 000.

Этот показатель уже превышен. По последним подсчетам, насчитывается примерно 5 200 монет, а археологи из округа Иннландет продолжают сотрудничать с поисковиками. Новые находки также свидетельствуют о том, что часть клада лежит глубже под землей.

По последним подсчетам, их насчитывается примерно 5 200 штук Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

По словам Смитса, металлоискатели по-прежнему подают сигналы, хотя они становятся все реже и, судя по всему, поступают с большей глубины. Археологи снимают слои почвы, чтобы облегчить доступ к этим объектам. Это может означать, что большинство монет, которые лежали неглубоко, уже извлечено, тогда как остальные части клада остаются глубже в земле.

Темпы новых находок замедляются, но поиски еще не завершены. Окончательное количество монет остается неизвестным, что оставляет возможность дальнейшего увеличения клада.

Археологи снимают слои почвы, чтобы облегчить доступ к этим объектам Фото: May-Tove Smiseth

Монеты также помогают установить, когда именно было закопано серебро. Среди наиболее важных экземпляров — четыре норвежские монеты, выпущенные во время правления Харальда Хардрады, что позволяет датировать захоронение примерно 1046–1047 годами, концом эпохи викингов. Музей культурной истории занимается каталогизацией тысяч монет, и этот процесс, как ожидается, продлится не менее года.

Самой большой загадкой остается то, почему в поле было закопано столько серебра. Археологи не обнаружили ни одного четко очерченного сооружения, могилы или других объектов, которые могли бы объяснить выбор этого места. Масштабы клада также затрудняют объяснение его происхождения.

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