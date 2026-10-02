Найбільший скарб Норвегії став ще більшим: пошуковці знайшли нові монети (фото)

Найбільший серед знайдених у Норвегії скарб монет епохи вікінгів став ще більшим, хоча археологи вважали, що більшу частину скарбу вже вилучено. Зі скарбу Мьорстада у східній Норвегії на даний момент зібрали близько 5 200 монет, проте пошуковці досі знаходять нові.

Останні знахідки з'явилися після того, як літній збір врожаю дозволив археологам і пошуковцям повернутися на місце розкопок, пише Arkeonews.

До початку жнив здавалося, що пошуки добігають кінця. Підрахунок зупинився на позначці 4 886 монет, а розкопки та дослідження за допомогою георадара не вказували на наявність подальших знахідок. Поле знову почали обробляти, і після збору врожаю знову почали з'являтися нові сигнали.

Пошуковці Руне Сетре та Вегард Сорлі разом із фермером і землевласником Оле Еріком Хорстадом нещодавно виявили монету № 5 000 Фото: May-Tove Smiseth

Пошуковці Руне Сетре та Вегард Сорлі разом із фермером і землевласником Оле Еріком Хорстадом нещодавно виявили монету № 5 000. Це був пенні Отто-Адельгайди — тип монети, який уже неодноразово зустрічався у великій кількості в цьому скарбі.

Скарб Мьорстада виявили у квітні, коли Сетре та Сорлі розпочали сезон пошуків за допомогою металошукачів. Археолог округу Май-Тове Смісет спочатку припускала, що знахідка може містити лише кілька сотень монет. Коли їхня кількість зросла до тисяч, вона почала замислюватися, чи може вона сягнути 5 000.

Ця оцінка вже перевищена. За останніми підрахунками, налічується приблизно 5 200 монет, а археологи з округу Іннландет продовжують співпрацювати з пошуковцями. Нові знахідки також свідчать про те, що частина скарбу лежить глибше під землею.

За останніми підрахунками, налічується приблизно 5 200 монет Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

За словами Смісет, металошукачі все ще подають сигнали, хоча вони стають рідшими і, судячи з усього, надходять із більшої глибини. Археологи знімають шари ґрунту, щоб полегшити доступ до цих об'єктів. Це може означати, що більшість монет, які лежали неглибоко, вже вилучено, тоді як інші частини скарбу залишаються глибше в землі.

Темпи нових знахідок сповільнюються, але пошуки ще не завершені. Остаточна кількість монет залишається невідомою, що залишає можливість подальшого збільшення скарбу.

Археологи знімають шари ґрунту, щоб полегшити доступ до цих об'єктів Фото: May-Tove Smiseth

Монети також допомагають встановити, коли саме було закопано срібло. Серед найважливіших екземплярів — чотири норвезькі монети, випущені за правління Харальда Хардради, що дозволяє датувати заховання приблизно 1046–1047 роками, кінцем епохи вікінгів. Музей культурної історії займається каталогізацією тисяч монет, і цей процес, як очікується, триватиме щонайменше рік.

Найбільшою загадкою залишається те, чому в полі було закопано стільки срібла. Археологи не виявили жодної чіткої споруди, могили чи інших об'єктів, які б пояснювали вибір цього місця. Масштаби скарбу також ускладнюють пояснення його походження.

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