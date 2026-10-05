В Корее обнаружили самую древнюю ручную пушку: ученые изучали ее в течение трех лет

Археологи в Южной Корее подтвердили подлинность небольшой бронзовой ручной пушки, которая, вероятно, датируется концом периода Корё или началом периода Чосон. Это оружие, найденное недалеко от города Наджу, является редким образцом огнестрельного оружия раннего этапа развития пороховой технологии.

Это бронзовое оружие, известное как "Хванджа Хватонг" (Hwangja Hwatong) или "ручная пушка с желтым иероглифом", было найдено в ноябре 2023 года. Рабочие проводили обследование на наличие мин и проверку безопасности перед строительством новой пешеходной тропы на горе Кумсон, пишет Heritage Daily.

Исследователи три года изучали артефакт, прежде чем подтвердить его подлинность. Это оружие, длиной чуть менее 25 сантиметров и весом около одного килограмма, в настоящее время считается самым древним подтвержденным огнестрельным оружием, найденным на Корейском полуострове.

"Это исключительная находка, представляющая огромную научную, историческую и культурную ценность", — заявила Чо Ми-сун, директор Национального научно-исследовательского института культурного наследия Наджу, во время пресс-конференции в Национальном дворцовом музее Кореи.

Одной из важнейших подсказок является надпись из 28 иероглифов, выгравированная на стволе. В ней указаны название и вес оружия, а также имя чиновника, руководившего его изготовлением, и мастера по имени Сук, который его отлил.

В надписи указано, что оружие было изготовлено в год Чонса. Это сужает возможные даты изготовления до декабря 1377 года или декабря 1437 года. Исследователи пока не установили, какой год является правильным, но обе даты соответствуют важным этапам развития корейского порохового оружия.

Если верна более ранняя дата, то ручная пушка была изготовлена во времена династии Корё, когда в 1377 году под руководством Чхэ Му-сона было создано государственное агентство по вооружению. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что королевство стремилось укрепить оборону против набегов японских пиратов.

Дата 1437 года относит это оружие к периоду правления короля Седжона из династии Чосон. В то время корейское государство занималось разработкой и стандартизацией артиллерии и других видов порохового оружия.

Научная экспертиза предоставила дополнительные доказательства подлинности ручной пушки. Исследователи использовали рентгеновскую визуализацию и металлургический анализ для изучения её структуры и состава. Оружие было отлито из сплава, содержащего медь, олово и свинец, причём доля олова составляла менее 10 процентов материала.

Исследователи отметили, что такой состав, вероятно, придавал бронзе достаточную пластичность, чтобы выдержать давление, возникавшее при выстреле. Также были обнаружены незначительные следы серебра и серы. Исследовательская группа заявила, что эти элементы соответствуют историческим методам изготовления и подтверждают вывод о том, что этот предмет не является современной репродукцией.

Внутренняя часть ствола также демонстрирует, как развивалась ранняя технология огнестрельного оружия. Её округлая камера сгорания характерна для ранних конструкций пушек. Более поздние образцы огнестрельного оружия периода Чосон содержали такие детали, как деревянные прокладки, предназначенные для улучшения выталкивающей силы.

Надпись и металлургические данные дают исследователям возможность изучать это оружие сразу с нескольких сторон. Они могут выяснить, как изготавливали огнестрельное оружие, как его классифицировали и как государство контролировало его производство.

"Хванджа Хватонг" в настоящее время выставлен на всеобщее обозрение в Национальном дворцовом музее Кореи в Сеуле, где будет оставаться частью специальной экспозиции до 22 ноября 2026 года.

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