В 2026 году блогер, пропагандирующий здоровый образ жизни, утверждает, что пьет радиоактивную воду уже 250 дней. Более того, он утверждает, что это полезно для человеческого организма.

Казалось бы, в современном мире едва ли найдется человек, не знающий, что радиация опасна для всего живого. И все же, это так. В 2026 году владелец Instagram-аккаунта cultivateelevate Мэтт Реске заявил, что все это время правительства скрывали от нас нечто важное: "радиация полезна" для нашего здоровья. Известно, что блогер пропагандирует здоровый образ жизни и теперь утверждает, что уже 250 дней пьет радиоактивную воду, пишет IFLScience.

Похоже, пришло время напомнить, почему радиация столь опасна для всего живого на Земле.

Открытие радиации

В глобальном масштабе человечество узнало о радиации не так уж давно. Однако уже больше века нам достоверно известно, что радиация опасна для организма человека и ее не стоит пить.

Еще в 1895 году Вильгельм Рентген, экспериментируя с катодными трубками, открыл рентгеновское излучение. Ученый заметил странное флуоресцентное свечение в другом конце комнаты, хотя трубка, с которой он работал, была полностью обернута черной бумагой. После этого все уважающие себя ученые сосредоточились на изучении рентгеновских лучей, проводя множество экспериментов и не задумываясь, насколько это безопасно.

Среди них был французский физик Анри Беккерель, который в 1896 году решил выяснить, существует ли связь между рентгеновским излучением и природной фосфоресценцией, и для этого воспользовался солями урана, доставшимися ему в наследство от отца.

Гипотеза физика заключалась в том, что уран поглощает солнечный свет, а затем испускает эту энергию в виде рентгеновских лучей. Чтобы проверить свою теорию Беккерель завернул соли урана в черную бумагу и поместил их на фотопластинку в солнечный день в Париже. Если бы день выдался солнечным и уран не подействовал на фотопластинку, это подтвердило бы правильность гипотезы.

Увы, во время эксперимента небо было затянуто тучами. Тем не менее, Беккерель решил проявить пластинки и обнаружил, что уран испускает излучение без участия солнечного света. К слову, за открытие спонтанной радиоактивности Беккерель, а позднее Мария и Пьер Кюри, были удостоены Нобелевской премии.

Отметим, что все эти эксперименты не были безопасными — примером тому Мария Кюри, которую похоронили в гробу со свинцовой обшивкой из-за высокого уровня радиации в ее организме.

Воздействие радиации на организм

Человечество довольно быстро и на собственном горьком опыте узнало, как радиация воздействует на организм. Об этом стало известно вскоре после начала исследований: изначально ученые получали ожоги случайно, а затем и намеренно подвергали себя радиации. Например, Пьер Кюри добровольно подверг свою руку воздействию радия в течение нескольких часов — это привело к появлению поражения, напоминающего ожог. Отметим, что поражение прогрессировало, а для его заживления потребовалось несколько месяцев.

К слову, Анри Беккерель случайно получил такой же ожог, когда носил в кармане жилета стеклянную трубку с солью радия. Однако потребовалось гораздо больше времени, чтобы человечество осознало другие последствия радиации, в том числе повышенный риск развития рака. К тому моменту на рынке уже появилось множество товаров, рекламируемых как полезные для здоровья благодаря содержанию радиоактивных веществ. Например, зубная паста Doramad или радиоактивные карточки для сигарет, которые обещали улучшить вкус и снизить содержание смол и никотина. Кроме того, появился напиток под названием "Радитор" (Radithor) и содержавший радиоактивные изотопы радий-226 и радий-228. Не сложно догадаться, что употребление этого радиоактивного "сока" приводит к разрушению костей и челюстей.

Таким образом, человечеству уже давно известно, что употребление радиоактивных напитков, как и работа с радиоактивной краской, отнюдь не полезны для здоровья. И все же в современном мире появился инфлюенсе, утверждающий, что существует некий заговор, скрывающий пользу радиации для здоровья.

Владелец аккаунта Мэтт Реске утверждает, что пьет воду из сосуда 1920-х годов под названием Revigator. Глазурованный керамический корпус этого сосуда имеет пористую внутреннюю поверхность, в состав которой входит урановая руда.

Предполагается, что вода, налитая в сосуд, впитывает радон, выделяющийся при распаде радия в руде. В зависимости от типа воды концентрация радона могла варьироваться от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч пикокюри на литр.

Безопасно ли употребление такой воды? Исследование Национального института стандартов и технологий, проведенное в 2010 году, выявило в этих старинных кувшинах высокий уровень радона, а также токсичные концентрации мышьяка и свинца.

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