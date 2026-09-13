Мышцы помнят прежнюю форму и растут во сне: неочевидные факты о поддержании физической формы

Ко Дню физической культуры и спорта собрали 10 неочевидных, но любопытных фактов о поддержании физической формы, которые подтвержаются современными исследованиями.

Каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День физической культуры и спорта — в 2026 году праздник выпадает на субботу, 12 сентября. Поддержание физической формы, как правило, окружено множеством мифов, а потому Фокус собрал 10 неочевидных — но подтвержденных современной наукой фактов из области спортивной медицины и нейробиологии, которые меняют привычный взгляд на занятия спортом.

Мозг устает раньше мышц

Каждый, кто когда-нибудь занимался спортом, сталкивался с моментом, когда кажется, что силы на исходе — это срабатывает механизм центрального утомления мозга. Проще говоря, человеческий мозг запускает своеобразную "систему безопасности": мышцы физически способны продолжать работу, но мозг ограничивает импульсы, чтобы защитить организм от истощения.

Этот процесс известен как "теория центрального губернатора" (the central governor model). Открытие сделал профессор Тим Ноукс из Кейптаунского университета. Ему удалось доказать, что усталость — не физическое состояние мышц, а эмоция, которую генерирует мозг для защиты всего организма.

По сути, мозг, "центральный губернатор", постоянно считывает сигналы сердца, мышц и легких, а когда нагрузка становится критической, человеческий мозг специально вызывает невыносимое чувство усталости и жжения. В результате мы останавливаемся задолго до того, как наступает реальное разрушение мышечных волокон, а системы жизнеобеспечения откажут.

В 2026 году команда из Брюссельского свободного университета провела эксперимент, в котором ученые исследовали прямую связь ментального истощения и физических возможностей. В ходе эксперимента людей попросили крутить педали на велотренажере в обычном состоянии, а затем — после часа тяжелой умственной работы. Результаты показали, что после когнитивной нагрузки испытуемые значительно быстрее уставали, несмотря на то, что физиологически их мышцы все еще были в идеальном состоянии: запасы энергии были полными, а закисления мышц не было.

Прогулки защищают от переедания

Исследования показывают, что 15-минутная ходьба в среднем темпе снижает тягу к сладкому и высококалорийной пище. Кроме того, прогулка снижает выработку "гормона голода" грелин, а также стимулирует выработку пептида YY, сигнализирующего о сытости.

Исследователи из Эксетерского университета провели эксперимент, в котором собрали группу из заядлых любителей шоколада и попросили их воздержаться от любимого лакомства на 3 дня. Далее реципиентов разделили на две группы:

первая группа отдыхала;

вторая совершала 15-минутную быструю прогулку.

После этого реципиентов помещали в условия стресса, попросив решить сложную ментальную задачу, а затем давали в руки плитку шоколада и просили развернуть. По словам ведущего автора исследования, профессора Адриана Тейлора из Университета Эксетера, резульатты эксперимента показывают, что прогулка значительно снизила тягу к высококалорийной пище даже в условиях стресса и прямого контакта с едой. По сути, ученые доказали, что короткая ходьба способна регулировать химические вещества в мозге человека, имитируя вознаграждение, которое люди, как правило, ищут в еде.

Активные прогулки снижают риск перееания Фото: Shutterstock

Мышцы "помнят" прежнюю форму годами

Исследователи обнаружили, что мышечная память помогает человеку, который тренировался раньше, гораздо проще вернуть прежнюю форму после долгого перерыва, чем новичку — построить ее с нуля.

Феномен мышечной памяти долгое время считался не более чем субъективным наблюдением спортсменов, но в последние десятилетия ученые полностью доказали, что он существует на самом деле на клеточном уровне. Главное открытие заключается в том, что во время тренировок наши мышцы меняются навсегда или, как минимум, на долгие годы, даже если вы полностью забросили спорт и визуально потеряли форму.

Прорывное открытие было сделано в ходе исследования 2010-2016 года под руководством профессора Кристиана Гундерсена из Университета Осло. Команда обнаружила, что мышечные волокна — одни из самых крупных в нашем теле и, в отличие от других клеток, они содержат много ядер. Когда человек тренируется и его мышцы растут, стволовые клетки мышц делятся и "отдают" свои ядра мышечным волокнам. Проще говоря, чем больше ядер, тем больше потенциал для синтеза белка.

Ранее считалось, когда человек прекращает тренироваться, лишние ядра умирают вместе с уменьшением объема мышц. Результаты исследования показали, что мышцы уменьшаются, но новые ядра остаются внутри волокон навсегда — по крайне мере, до 15 лет, а возможно и дольше.

Растяжка перед тренировкой снижает силу

Исследования показали, что статическая растяжка перед силовыми нагрузками расслабляет мышцы и временно снижает их взрывную силу и плотность. Ученые утверждают, что перед тренировкой нам необходимо разминаться динамически — легкие движения и суставная гимнастика.

Отметим, что долгое время растяжка считалась обязательной частью разминки, но современные исследования в сфере спортивной медицины доказали, что статическая разминка непосредственно перед силовыми тренировками снижает силу и продуктивность мышц. Ученые назвали этот феномен дефицитом силы, вызванный растягиванием — результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Strength and Conditioning Research.

Статическая растяжка перед силовыми нагрузками расслабляет мышцы Фото: Freepik

Силовые тренировки полезны для костей не меньше, чем для мышц

Исследования показали, что подъем весов создает механическое напряжение, которое стимулирует клетки костной ткани вырабатывать больше кальция. Более того, ученые утверждают, что это также является лучшей профилактикой остеопороза с возрастом.

Долгое время считалось, что для здоровья костей необходим кальций и легкая аэробика, например, ходьба. Однако современные исследования показывают, что именно силовые тренировки с весом — наиболее эффективный инструмент для увеличения плотности костей и профилактики остеопороза.

Отметим, что в основе этого открытия лежит закон Вольфа, согласно которому: кость адаптирует к нагрузкам, которые на нее действуют. Проще говоря, чем больше нагрузка, тем больше увеличивается плотность костей.

Обезвоживание имитирует упадок сил

Исследования показали, что потеря всего 1-2% жидкости от массы тела значительно снижает физическую выносливость, координацию и концентрацию. Таким образом, ученые пришли к выводу, что часто "тяжесть" на тренировке вызвана не плохой формой, а банальным дефицитом воды.

Команда под руководством доктора Лоуренса Армстронга из Университета Коннектикута провела эксперимент, в котором ученые оценили, как легкое обезвоживание влияет на физические показатели атлетов во время тренировок. Результаты, опубликованные в журнале Journal of Athletic Training, показывают, что даже минимальный дефицит привел к снижению выносливости мышц на 10-15%, а восприятие нагрузки резко возрастало.

Перетренированность снижает иммунитет

Исследование, проведенное Тихоокеанской северно-западной национальной лаборатории США показало, что избыточные нагрузки без должного восстановления вызывают хронически высокий уровень кортизола, гормона стресса. Это угнетает иммунную систему, делая организм уязвимым для вирусов.

Ученые утверждают, что влияние спорта на иммунитет придерживается простого правила: умеренные тренировки укрепляют иммунитет, однако, когда нагрузка становится чрезмерной, иммунитет человека резко падает.

Прослушивание музыки во время тренировок уменьшает ощущение нагрузки Фото: Freepik

Музыка снижает ощущение нагрузки на 10%

Исследование под руководством профессора Костаса Карагеоргиса из Университета Брунеля показало, что прослушивание любимых энергичных треков во время тренировки, по сути, действует как допинг.

Таким образом ученые пришли к выводу, что влияние музыки на тренировочный процесс — вовсе не психологический фокус, а научно доказанный нейробиологический феномен. Проще говоря музыка действует на человека как легальный допинг, способный не только поднять настроение, но также и снизить субъективное ощущение нагрузки на 10-12%.

Мышцы растут не в спортзале, а во сне

Исследование Эндокринного сообщества показало, что на тренировках мы, фактически, лишь травмируем мышечные волокна, а сам процесс восстановления и гипертрофии происходит во время глубоких фаз сна, когда выделяется максимальное количество соматотропина — гормона роста.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что фраза "мышцы растут во сне, а не в спортзале" — чистая правда, оказанная наукой. В то же время, в тренажерном зале мы, по сути, занимаемся тем, что разрушаем мышечные волокна, создавая микроразрывы волокон и подавая организм катаболическому стрессу. В то же время анаболическая фаза, предполагающая восстановление мышечных волокон, происходит непосредственно во время отдыха.

Слишком частая смена упражнений замедляет прогресс

Популярная теория предполагает, что на тренировках мышцы необходимо "удивлять" каждую неделю. Однако теперь ученые считают, что это, на самом деле, мешает телу адаптироваться, а значит тормозит процесс.

Ученые утверждают, что для реального роста силы и объема более эффективной будет прогрессивная перегрузка в одних и тех же упражнениях в течение 4-6 недель. В то же время, слишком частая смена упражнений тормозит процесс, поскольку мешает телу адаптироваться и запустить реальный рост сил и объемов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.