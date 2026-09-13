М"язи запам"ятовують колишню форму і ростуть під час сну: несподівані факти про підтримання фізичної форми

До Дня фізичної культури та спорту зібрали 10 несподіваних, але цікавих фактів про підтримку фізичної форми, які підтверджуються сучасними дослідженнями.

Кожної другої суботи вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту — у 2026 році це свято припадає на суботу, 12 вересня. Підтримання фізичної форми, як правило, оповите безліччю міфів, а тому Фокус зібрав 10 неочевидних — але підтверджених сучасною наукою — фактів зі сфери спортивної медицини та нейробіології, які змінюють звичний погляд на заняття спортом.

Мозок втомлюється раніше, ніж м’язи

Кожен, хто коли-небудь займався спортом, стикався з моментом, коли здається, що сили на межі — це спрацьовує механізм центральної втоми мозку. Простіше кажучи, людський мозок запускає своєрідну "систему безпеки": м’язи фізично здатні продовжувати роботу, але мозок обмежує імпульси, щоб захистити організм від виснаження.

Цей процес відомий як "теорія центрального губернатора" (the central governor model). Відкриття зробив професор Тім Ноукс із Кейптаунського університету. Йому вдалося довести, що втома — це не фізичний стан м’язів, а емоція, яку генерує мозок для захисту всього організму.

По суті, мозок, "центральний регулятор", постійно зчитує сигнали від серця, м’язів та легенів, а коли навантаження стає критичним, людський мозок навмисно викликає нестерпне відчуття втоми та печіння. У результаті ми зупиняємося задовго до того, як настає реальне руйнування м’язових волокон, а системи життєзабезпечення відмовлять.

У 2026 році команда з Брюссельського вільного університету провела експеримент, у ході якого вчені досліджували прямий зв’язок між розумовим виснаженням та фізичними можливостями. Під час експерименту учасників попросили крутити педалі на велотренажері в звичайному стані, а потім — після години напруженої розумової роботи. Результати показали, що після когнітивного навантаження випробовувані значно швидше втомлювалися, незважаючи на те, що фізіологічно їхні м’язи все ще перебували в ідеальному стані: запаси енергії були повними, а закислення м’язів не відбувалося.

Прогулянки захищають від переїдання

Дослідження показують, що 15-хвилинна прогулянка в помірному темпі зменшує потяг до солодкого та висококалорійної їжі. Крім того, прогулянка знижує вироблення "гормону голоду" греліну, а також стимулює вироблення пептиду YY, який сигналізує про ситість.

Дослідники з Ексетерського університету провели експеримент, у рамках якого зібрали групу завзятих любителів шоколаду та попросили їх утриматися від улюблених ласощів протягом 3 днів. Далі учасників розділили на дві групи:

перша група відпочивала;

друга здійснювала 15-хвилинну швидку прогулянку.

Після цього реципієнтів поміщали в стресові умови, попросивши вирішити складне розумове завдання, а потім давали їм плитку шоколаду й просили розгорнути її. За словами провідного автора дослідження, професора Адріана Тейлора з Ексетерського університету, результати експерименту показують, що прогулянка значно знизила потяг до висококалорійної їжі навіть в умовах стресу та безпосереднього контакту з їжею. По суті, вчені довели, що коротка прогулянка здатна регулювати хімічні речовини в мозку людини, імітуючи задоволення, яке люди, як правило, шукають у їжі.

Активні прогулянки знижують ризик переїдання Фото: Shutterstock

М'язи "пам'ятають" колишню форму роками

Дослідники виявили, що м’язова пам’ять допомагає людині, яка раніше тренувалася, набагато легше повернути колишню форму після тривалої перерви, ніж новачкові — набути її з нуля.

Феномен м’язової пам’яті довгий час вважався не більше ніж суб’єктивним спостереженням спортсменів, але в останні десятиліття вчені повністю довели, що він насправді існує на клітинному рівні. Головне відкриття полягає в тому, що під час тренувань наші м’язи змінюються назавжди або, як мінімум, на довгі роки, навіть якщо ви повністю закинули спорт і візуально втратили форму.

Проривне відкриття було зроблено в ході дослідження 2010–2016 років під керівництвом професора Крістіана Гундерсена з Університету Осло. Команда виявила, що м’язові волокна — одні з найбільших у нашому тілі і, на відміну від інших клітин, містять багато ядер. Коли людина тренується і її м’язи ростуть, стовбурові клітини м’язів діляться і "віддають" свої ядра м’язовим волокнам. Простіше кажучи, чим більше ядер, тим більший потенціал для синтезу білка.

Раніше вважалося, що коли людина припиняє тренуватися, зайві ядра гинуть разом зі зменшенням об’єму м’язів. Результати дослідження показали, що м’язи зменшуються, але нові ядра залишаються всередині волокон назавжди — принаймні до 15 років, а можливо, й довше.

Розтяжка перед тренуванням знижує силу

Дослідження показали, що статична розтяжка перед силовими навантаженнями розслабляє м’язи та тимчасово знижує їхню вибухову силу й щільність. Вчені стверджують, що перед тренуванням нам необхідно розігріватися динамічно — легкі рухи та суглобова гімнастика.

Зазначимо, що тривалий час розтяжка вважалася обов’язковою частиною розминки, але сучасні дослідження у сфері спортивної медицини довели, що статична розминка безпосередньо перед силовими тренуваннями знижує силу та продуктивність м’язів. Вчені назвали цей феномен "дефіцитом сили, спричиненим розтяжкою" — результати дослідження були опубліковані в журналі The Journal of Strength and Conditioning Research.

Статична розтяжка перед силовими навантаженнями розслабляє м"язи Фото: Freepik

Силові тренування корисні для кісток не менше, ніж для м’язів

Дослідження показали, що підйом ваги створює механічне навантаження, яке стимулює клітини кісткової тканини виробляти більше кальцію. Більше того, вчені стверджують, що це також є найкращим засобом профілактики остеопорозу, який розвивається з віком.

Довгий час вважалося, що для здоров’я кісток необхідний кальцій та легка аеробіка, наприклад, ходьба. Однак сучасні дослідження показують, що саме силові тренування з обтяженням — найефективніший засіб для підвищення щільності кісток та профілактики остеопорозу.

Зазначимо, що в основі цього відкриття лежить закон Вольфа, згідно з яким: кістка пристосовується до навантажень, що на неї діють. Простіше кажучи, чим більше навантаження, тим більше збільшується щільність кісток.

Зневоднення імітує занепад сил

Дослідження показали, що втрата всього 1–2 % рідини від маси тіла значно знижує фізичну витривалість, координацію та концентрацію. Таким чином, вчені дійшли висновку, що часто "важкість" під час тренування зумовлена не поганою формою, а банальним дефіцитом води.

Команда під керівництвом доктора Лоуренса Армстронга з Університету Коннектикуту провела експеримент, у ході якого вчені оцінили, як легке зневоднення впливає на фізичні показники спортсменів під час тренувань. Результати, опубліковані в журналі Journal of Athletic Training, показують, що навіть мінімальний дефіцит призвів до зниження витривалості м’язів на 10–15 %, а сприйняття навантаження різко зростало.

Надмірне тренування знижує імунітет

Дослідження, проведене Тихоокеанською північно-західною національною лабораторією США, показало, що надмірні навантаження без належного відновлення спричиняють хронічно високий рівень кортизолу — гормону стресу. Це пригнічує імунну систему, роблячи організм вразливим до вірусів.

Вчені стверджують, що вплив спорту на імунітет підпорядковується простому правилу: помірні тренування зміцнюють імунітет, однак коли навантаження стає надмірним, імунітет людини різко знижується.

Прослуховування музики під час тренувань зменшує відчуття навантаження Фото: Freepik

Музика зменшує відчуття навантаження на 10 %

Дослідження під керівництвом професора Костаса Карагеоргіса з Університету Брунеля показало, що прослуховування улюблених енергійних пісень під час тренування, по суті, діє як допінг.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що вплив музики на тренувальний процес — це зовсім не психологічний фокус, а науково доведений нейробіологічний феномен. Простіше кажучи, музика діє на людину як легальний допінг, здатний не тільки підняти настрій, але й знизити суб’єктивне відчуття навантаження на 10–12 %.

М’язи ростуть не у спортзалі, а під час сну

Дослідження Ендокринної спільноти показало, що під час тренувань ми, фактично, лише травмуємо м’язові волокна, а сам процес відновлення та гіпертрофії відбувається під час глибоких фаз сну, коли виділяється максимальна кількість соматотропіну — гормону росту.

Отже, вчені дійшли висновку, що вислів "м’язи ростуть уві сні, а не в спортзалі" — це чиста правда, підтверджена наукою. Водночас у тренажерному залі ми, по суті, займаємося тим, що руйнуємо м’язові волокна, створюючи мікророзриви волокон і піддаючи організм катаболічному стресу. Водночас анаболічна фаза, що передбачає відновлення м’язових волокон, відбувається безпосередньо під час відпочинку.

Занадто часта зміна вправ уповільнює прогрес

Популярна теорія передбачає, що під час тренувань м’язи потрібно "дивувати" щотижня. Однак тепер вчені вважають, що це, насправді, заважає організму адаптуватися, а отже, гальмує процес.

Вчені стверджують, що для реального зростання сили та об’єму ефективнішим буде прогресивне перевантаження в одних і тих самих вправах протягом 4–6 тижнів. Водночас занадто часта зміна вправ гальмує процес, оскільки заважає тілу адаптуватися та запустити реальне зростання сили та м’язової маси.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.