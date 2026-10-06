Найдивніша риба у світі стала світовим мемом: у неї повністю відсутні плавці та щелепи (фото)

Дослідники розповіли про неймовірно дивну рибу, яка виглядає так, ніби її вдарили сковорідкою.

Сакабамбаспіс (Sacabambaspis) — неймовірно дивна вимерла риба, яка мешкала на Землі близько 450 мільйонів років тому. У 2023 році вона несподівано стала вірусною в Японії; не менш незвичайною є й причина, через яку вона стала такою популярною сьогодні, пише Science Focus.

Кілька років тому в центрі уваги опинився експонат із Музею природної історії в Гельсінкі, Фінляндія. Йдеться про модель вимерлої риби під назвою сакабамбаспіс, створену з великою любов’ю естонським палеонтологом Ельгою Марк-Курік.

За словами вчених, скабамбаспіси мешкали на мілководді біля берегів суперконтиненту Гондвана в ордовицькому періоді, близько 450 мільйонів років тому. Свою назву риба отримала на честь болівійського села Сакабамба, де були виявлені перші скам’янілості, хоча згодом їх знаходили й у таких віддалених місцях, як Оман, Австралія та Аргентина.

Стародавня риба виглядала так, ніби її обпалили сковорідкою Фото: The Finnish Museum of Natural History in Helsinki

Вчені дослідили ці знахідки й дійшли висновку, що сакабамбаспіс був справді дивною істотою. Вважається, що ця стародавня риба досягала в довжину близько 30 сантиметрів і виглядала так, ніби її вдарили сковорідкою по голові — верхня частина тіла сплющена, а черево — опукле.

Сакабамбаспіс належав до групи безщелепних риб (Agnatha) — ці риби відрізнялися круглими ротами, якими вони всмоктували їжу, немов пилосос. Дослідження показали, що в роті сакабамбаспіса було близько 60 рядів дрібних кісткових пластинок. Вважається, що вони були рухомими і допомагали ротовій порожнині стискатися та розширюватися — це дозволяло рибі засмоктувати планктон, водорості та інші ласощі.

Але це не єдина дивина. Стародавня риба також відрізнялася плавниками, а точніше — їхньою відсутністю. Більшість риб мають плавники, за допомогою яких вони гальмують, маневрують і розсікають товщу води. Але тіло сакабамбаспіса не мало плавців і звужувалося до м’язистого хвоста, на кінці якого був лише один крихітний плавець. У результаті вчені припустили, що стародавні риби, ймовірно, плавали не зовсім як риби, а скоріше звивалися, подібно до пуголовків.

Через понад 450 мільйонів років після свого вимирання ця дивна риба тепер стала відомою Фото: The Finnish Museum of Natural History in Helsinki

Ще одним цікавим фактором стали очі риби: скам’янілості вказують на те, що ці органи були невеликими й розташовувалися в передній частині голови, де їх оточувало кісткове кільце. Зазначимо, що м’які тканини, такі як сітківка та кришталик, не збереглися, а тому у своїй моделі Марк-Курик дозволила собі відійти від суворої наукової точності.

Відомо, що спочатку Ельга Марк-Курик створила копію з пінопласту, потім відлила її з силікону та покрила сріблястою глазур’ю. Губам моделі авторка надала вираз пустотливої посмішки, але коли справа дійшла до очей, виникли труднощі, і за натхненням вона вирушила до місцевого магазину товарів для рукоділля. У результаті Марк-Кулик використала готові лялькові оченята — чорно-білі, з рухомими зіницями — і прикріпила їх прямо до "обличчя" риби.

У 1995 році експонат виставили на загальний огляд, і відвідувачі музею помітили, що риба мала здивований вираз обличчя. У результаті модель мала величезний успіх, але понад два десятиліття залишалася майже непоміченою, а потім її замінили фотографією. Коли знімок творіння Марка-Куріка став вірусним, стародавня риба перетворилася на інтернет-сенсацію.

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