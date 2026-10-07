Призрака Анд неожиданно засняли на камеру: хорошие новости — редкий вид все еще существует

Редкая и очаровательная андская кошка попала в объектив фотоловушки — это доказывает эффективность мер по сохранению вида.

Невероятно редкая и очаровательная андская кошка (Leopardus jacobita), также известная как "призрак Анд", попала в объектив фотоловушки, установленной учеными: эксперты считают, это доказывает эффективность природоохранных мер, предпринимаемых для сохранения видов, пишет IFLScience.

Известно, что андские кошки миниатюрны, красивы и относятся к числу видов кошачьих Америки, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. Теперь ученым наконец-то удалось получить снимок призрака Анд — животное заметили на охраняемой природной территории Ла-Паюния. Ученые отмечают, что это хорошие новости, поскольку вид уже находится в уязвимом положении — в дикой природе осталось всего около 2200 особей.

По данным сотрудников аргентинского отделения Общества охраны дикой природы (WCS), нынешний год стал третьим подряд, когда учены удалось зафиксировать присутствие андских кошек в этом районе. Мария Хосе Больгери отмечает, что каждое такое открытие — прекрасная новость, поскольку оно подтверждает, что андская кошка все еще обитает в этих краях, а природоохранные усилия приносят конкретные результаты.

Отмечается, что ученые вели наблюдение в течение многих лет, но ранее им не удавалось зафиксировать присутствие этого вида. С 2005 года WCS изучает ареал распространения андских кошек, что помогает разрабатывать стратегии их защиты. Эти кошки охотятся на горных вискаш — грызунов, родственных шиншиллам; численность вискаш в последнее время сокращается. Еще одной угрозой для вида являются фермеры, пытающиеся защитить свой скот. Кошки также могут погибнуть под колесами автомобилей.

За два десятилетия работы ученым удалось внедрить природоохранные меры, способствующие замедлению сокращения популяции. Эти меры включают модернизацию загонов, использование сторожевых собак для охраны скота и установку ночного освещения для отпугивания диких кошек и других хищников. Статистика свидетельствует о том, что 85% фермеров, внедривших эти меры, сократили потери скота, а 89% отказались от охоты на хищников и птиц-падальщиков.

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