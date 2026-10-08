Черепахе Джонатану почти 200 лет: раскрыт секрет старейшего сухопутного животного в мире (фото)

В новом исследовании ученые наконец-то смогли понять, как Джонатану удается оставаться полным сил в возрасте 194 лет.

Черепаха Джонатан считается старейшим сухопутным животным в мире, поскольку ему уже почти 200 лет. В 1882 году — спустя несколько десятилетий после появления на свет на Сейшельских островах — его перевезли на остров Святой Елены, расположенный в южной части Атлантического океана. Долгое время ученые не могли понять, как Джонатану удается оставаться полным сил в таком возрасте, но теперь, похоже, им это удалось, пишет Gizmodo.

На момент прибытия на остров черепаха Джонатан был уже взрослой особью, а потому ученые оценивают его возраст в 192-194 года. Таким образом, Джонатан уже полностью сформировавшейся взрослой черепахой в те времена, когда Авраам Линкольн и Чарльз Дарвин находились на пике своей деятельности.

Известно, что Джонатан относится к виду гигантских сейшельских черепах (Aldabrachelys gigantea), известных своим невероятным долголетием. Однако даже среди своих сородичей Джонатан выделяется невероятным долголетием. Но в чем его секрет?

В ходе нового исследования международная группа ученых решила с помощью генетического анализа выяснить, как Джонатану удалось прожить столь долгую жизнь. Отметим, что предыдущие исследования показали, что средняя продолжительность жизни для гигантских сейшельских черепах составляет около 80 лет, а максимальная, вероятно, достигает 96. Таким образом, с точки зрения долголетия Джонатан является уникальным представителем своего вида.

Джоатан - долгожитель среди черепах и сухопутных животных Фото: Joe Hollins

По словам автора исследования, доктора Стивена Кларка, они с коллегами получили образец ДНК долгожителя, секвенировали его геном, а затем сравнили его с геномами четырех гигантских сейшельских черепах разного возраста — от 5 лет до взрослых черепах, возрастом около 90 лет.

Результаты показали, что Джонатан обладает 287 уникальными вариантами генов, включая те, что участвуют в процессах репарации ДНК, поддержания длины теломер, регуляции уровня инсулина, функционировании митохондрий и защите от онкологических заболеваний. По сути, у Джонатана были обнаружены гены, которые дополнительно замедляют процесс старения. Не менее любопытно то, что у черепахи Джонатана также имеются особо стабильные регуляторы генов, поддерживающие нормальную работу его клеток еще долго после того, как у других особей возникли бы проблемы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что именно определенный набор генов позволяют Джонатану противостоять генетическому износу в течение десятилетий.

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