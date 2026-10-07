Весом до 70 г и почти 10 см в длину: самое тяжелое насекомое в мире триумфально возвращается

Благодаря усилиям зоозащитников самое тяжелое насекомое в мире триумфально возвращается в дикую природу — популяция наконец растет.

Ветапунга (Deinacrida heteracantha) — самое тяжелое насекомое в мире, вес которого может быть сопоставим с мышью. Ранее представители этого вида оказались на грани вымирания из-за появления хищников и утраты естественной среды обитания. Но теперь ученые считают, что вид триумфально возвращается в дикую природу — численность популяции неуклонно растет, пишет Daily Mail.

Известно, что вес взрослой самки может достигать от 30 до 70 граммов, в зависимости от того, есть ли у нее яйца — самки с яйцами тяжелее. Длина насекомого, как правило, достигает почти 10 сантиметров, а разах ног может составлять до 20 сантиметров.

Ранее эти удивительные существа обитали по всему Северному острову Новой Зеландии, но насекомые оказались на грани исчезновения из-за появления хищников и утраты естественной среды обитания. Появление кошек, крыс и горностаев в районах, где ранее не было хищников, привело к катастрофическому падению численности ветапунга на фоне сокращения их естественной среды обитания. К 1990-м годам насекомые официально были признаны видом, находящимся под угрозой исчезновения.

К этому времени единственная уцелевшая популяция сохранилась лишь на одном острове в заливе Хаураки и насчитывала всего несколько взрослых особей, способных размножаться. После того как крыс успешно истребили на острове, популяция ветапунга начала медленно восстанавливаться: с 78 особей в 2005 году до 172 в 2009-м.

Однако благодаря масштабной программе разведения их численность в дикой природе наконец начала восстанавливаться. В рамках программы за последние 15 лет ученые вырастили и выпустили в природу 11 000 особе ветапунга в десятке специально выбранных мест Новой Зеландии. Мониторинг на двух из этих охраняемых островов показал, что насекомые сформировали устойчивые популяции, которые уже насчитывают четыре поколения.

Теперь, благодаря усилиям экологов природоохранный статус ветапунга был изменен: с категории "находящиеся под угрозой исчезновения на национальном уровне" на категорию "вид с растущей численностью".

По словам доктора Криса Грина, теперь будущее ветапунга действительно выглядит многообещающим.

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